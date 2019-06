Bei den Sprintstaffeln über 4 x 75 m hatten die Lengericher gleich zwei Eisen im Feuer. TV Lengerich I um Startläuferin Klara Sophie Peter, Jana Strube, Jenna Haudek und Schlussläuferin Kiana Sage und TV Lengerich II mit Guilia Seyfarth, Jona Reiffenschneider, Judith Hart und Nora Effing liefen beide erstmals in dieser Zusammenstellung und setzten die im Training eingeübte Wechseltechnik erfolgreich um. Wie eng die Leistungen der Mädchen derzeit beieinanderliegen, zeigte sich daran, dass die beiden Quartette letztlich nur wenige Zehntel auseinanderlagen. TVL I lief in einem starken ersten von zwei Zeitläufen 44,57 Sekunden, TVL II kam im zweiten Zeitlauf nach 44,91 Sekunden ins Ziel. In der Gesamtwertung belegten sie damit die Plätze sechs und sieben.

Nach einer Verzögerung von über einer Stunde aufgrund einer defekten Zeitmessanlage wurden die 3 x 800 m-Läufe gestartet. Nachdem Jenna Haudek und Jona Reiffenschneider gut vorgelegt hatten, setzte Kiana Sage als Schlussläuferin zu einer fulminanten Aufholjagd auf die 30 Meter vor ihr laufende Athletin aus Ibbenbüren an. Nach einer schnellen ersten Runde hatte sie den Abstand bereits deutlich verkürzt, nach 500 Metern überholte sie ihre Konkurrentin und konnte diese Position bis ins Ziel halten. Mit neuer TVL-Bestzeit von 9:16,41 Minuten sicherte sich das Trio als beste Vereinsstaffel die Vizemeisterschaft hinter der Startgemeinschaft Horstmar/Burgsteinfurt/Riesenbeck.