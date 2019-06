25 Gespanne gingen in der Einsteigerklasse E in der Dressur und im Hindernisfahren an den Start. Die Lienener Protagonisten schnitten hier sehr gut ab. Die kombinierte Prüfung der Zweispänner entschied Nadine Kubinke für sich, die mit ihren wieselflinken Ponys den Hindernisparcours mit großem Vorsprung fehlerfrei absolvierte und in der Dressur eine sehr gute Note einfuhr.

In der Einspänner-Dressur belegten Heinz Mennemann Platz drei und Levin Giermann Rang sechs. Beide platzierten sich aufgrund starker Leistungen in der Hindernisprüfung auch in der kombinierten Wertung: Heinz Mennemann errang den dritten Platz. Levin Giermann hob sich als Drittplatzierter im Hindernisfahren in der Gesamtwertung noch einen Platz nach vorn auf Rang fünf.

Einen tollen Erfolg fuhr auch Michelle Aßmann ein, die ihr Gespann zügig und fehlerfrei durch den Hindernisparcours manövrierte und Platz sechs bei den Einspännern einfuhr.

Die Top-Fahrer des ZRFV Lienen gingen in Südlohn-Oeding bei den Westfälischen Meisterschaften an den Start. Dabei waren 108 Gespanne mit 144 Pferden und Ponys aus NRW, Niedersachen, Rheinland und Hessen. Gestartet wurde in der zweithöchsten Klasse M in den Disziplinen Pony-Ein- sowie Zweispänner sowie Pferde Ein- und Zweispänner. Die Lienener Fahrsportler maßen sich mehr als erfolgreich mit der Westfalen-Elite: Willi Rethemeier und sein „Diarado R“ wurden Westfälische Vizemeister bei den Einspännern Pferde. Ebenfalls Westfälischer

Vizemeister - bei den Einspännern Ponys - wurden Andreas Pues-Tillkamp und sein „Best Berni“. Ihren Teil zum Erfolg beigetragen haben auch die Beifahrer Stephanie Lauxtermann (Andreas Pues-Tillkamp) und Levin Giermann (Willi Rethemeier).