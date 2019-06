Kontinuität beim TV Lengerich

In seinem Geschäftsbericht verwies er auf die viele Aktivitäten des Vereins, die im Jahr des 140-jährigen Vereinsbestehen durchgeführt werden.

Dieses Programm und die absehbare Fertigstellung des Anbaus des Sport- und Gesundheitszentrum haben sicher auch ihren Anteil an dem deutlichen Mitgliederanstieg in den vergangenen Monaten. So zählt der Verein momentan 2.487 Mitglieder und kann damit einen deutlichen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr vorweisen.

Die Kassenprüfer Petra Mählmann und Manuela Brockmeyer bescheinigten Kassenwart Sascha Ludwig eine gute Buchführung, sodass der geschäftsführende Vorstand einstimmig entlastet wurde. Ludwig präsentierte dann auch einen Kassenbericht mit einem positiven Ergebnis.

Auch der ehemalige Vereinsjugendausschuss sowie die ausscheidenden Übungsleiter des TV Lengerich wurden im Rahmen der Jahreshauptversammlung ausgezeichnet.

Bei den Wahlen wurden Andreas Hoffmeier als Vorsitzender, Kassenwart Sascha Ludwig und Sportkoordinator Frank Neumann für weitere zwei Jahre einstimmig wiedergewählt.

Beim Vereinsjugendtag am 30. März wurden bereits sowohl Sarra Müller als Vorsitzende als auch Leila Ben Fradj als 2. Vorsitzende des Vereinsjugendausschusses gewählt und der Versammlung bekannt gegeben. Auch die Beisitzer Karin Hoffmann, Gerline Knepper und Manuela Brockmeyer wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Für die Positionen der Abteilungsleitungen wurden Frank Neumann (Breitensport und Gesundheitssport), Astrid Rosemann (Turnen), Anke Lenzing-Ventker (Trampolin), Wilhelm Altevogt (Leichtathletik), Markus Peka (Schwimmen), Elmedin Rovcanin (Basketball), Wolfgang Nowak (Kampfsport), Gerd Altevogt (Nordic-Walking) und Horst Tiemeyer (Bogenschießen) in ihren Ämtern durch Blockabstimmung bestätigt. Bei den Kassenprüfern wurde Manfred Dölling für die nächsten zwei Jahre gewählt. Markus Peka steht hierfür ein Jahr als Vertretung zur Verfügung.

Die Ehrungen des TVL:

Drei Aktive des TVL wurde im Rahmen der Lengericher Sportschau geehrt: Leonie Kaiser (Sportlerin des Jahres, Leichtathletik), Frank Neumann (2. Platz Sportler des Jahres sowie zusätzliche Ehrung für seine Erfolge bei den Westfalen- und Landesmeisterschaften, Leichtathletik) und Burkhard Widera (3. Platz bei den Deutsche Meisterschaften 100km Langstrecke, Leichtathletik).

Ebenso geehrt wurden der ehemalige Vereinsjugendausschuss in Person von Riccarda Brockmeyer, Julia Kohl, Tina Lembcke, Andrea Mandau und Katja Richter sowie die ausscheidenden Übungsleiter-innen und Übungsleiter Lina Thygs (Fitness-Studio), Margarita Weißbäcker (Trampolin), Jana Teepe (Tanzen), Ann-Kathrin Tassemeier, Linda Wibbeler (beide Geräteturnen), Fatemeh Shariati (Karate) und Patrick Stolz (Schwimmen).

Weiter wurden geehrt: Leo Diener, Jannik Sobisch (beide Trampolin), Klaus Brünen (Bogenschießen), Marlene Mundus, Giulia Rheinisch, Nicole Hense, Nathalie Stolz, Chiara-Marie Seyffarth, Hanna-Lea Sava, Jenna Haudek, Katharina Kamphues, Giulia-Felie Seyffarth, Charlotta Mahnig, Malina Mahnig, Samantha Stolz, Malin Krumme (alle Geräteturnen), Jenna Haudek, Klara-Sophie Peter, Judith Hart, Nora Effing, Kiana Sage, Finn Haudek, Charlotte Raecke, Leonie Kaiser, Pauline Raecke, Jana Altevogt, Katja Hart, Bernhard Hülsken, Friedhelm Schäperklaus (alle Leichathletik) und Friedhelm Sobolewski (40. deutsches Sportabzeichen erfolgreich absolviert).