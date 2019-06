60 Nachwuchsteams sind am Start

Lienen -

Am Samstag richtet Schwarz-Weiss Lienen wieder das Sommer-Juniorenfußballturnier im Sportzentrum Lienen aus. Fast 60 Mannschaften haben sich angemeldet, so dass in allen Altersklassen von den Minikickern bis zu den D-Junioren Spielrunden ausgetragen werden können.