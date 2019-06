Diese umfasst vier Qualifikationsprüfungen und das Finale am Saisonende. In diesem Jahr sind sie als Vielseitigkeitsprüfungen der Klasse E ausgeschrieben. Der Auftakt erfolgte Mitte Mai beim Bielefelder Reit- und Fahrclub. Ladbergen ist die zweite Station in 2019.

„45 Teilnehmer haben sich angemeldet“, sagt Michael Gola , der, wie schon im Vorjahr, im Vorfeld auf dem Hof Tegelmann am Mittwoch und Donnerstag ein Vorbereitungstraining anbot. „Da können sich die Starter auf die Bedingungen für den Sonntag schon vorbereiten“, so Gola. Zunächst bat der Reitlehrer aus Lippstadt die Teilnehmer in den Parcours, danach ging es ins Gelände. Für Gola ist es das Schöne am Vielseitigkeitsreiten, dass es draußen in der Natur stattfindet. Da müssen die Teilnehmer auch schon mal mit den Widrigkeiten des Wetters leben, wie am Mittwoch, als es kurz vorm Training heftig geregnet hatte. „Besser heute, als am Sonntag“ nahm es Gola ganz gelassen.

Nach Bielefeld und jetzt Ladbergen zieht es den Tross der Vielseitigkeitsreiter im Juli weiter nach Eslohe-Schwartmecke, wo am 7. Juli die dritte Veranstaltung ansteht. Nummer vier folgt am 25. August in Appelhülsen.

„Reiter, die sich in der Serienwertung platzieren möchten, müssen mindestens zwei der vier Prüfungen und die Finalprüfung in Wertung beendet haben. Für die Serienwertung werden die Summe der Minuspunkte der zwei besten Ergebnisse und das Ergebnis vom Finale (mit Faktor 0,5) gewertet. Prüfungen, die nicht in der Wertung beendet werden, zählen für die Wertung der Serie als nicht gestartet“, heißt es auf der Homepage des Freundeskreis-Vielseitigkeitsreiten. Für die Rangierten in den einzelnen Qualifikationsprüfungen werden in den Qualifikationsprüfungen folgende Minuspunkte vergeben: 1. Platz 1 Punkt, 2. Platz 2 Punkte, 3. Platz 3 Punkte, 4. Platz 4 Punkte. Aus Bielefeld kehrte Manuela Früchte vom R&F Lengerich mit dem Topresultat von einem Minuspunkt zurück.

►Das Programm am Sonntag in Ladbergen: 9 Uhr Vielseitigkeit Dressur, 11 Uhr Vielseitigkeit Springen, 13 Uhr Führzügel-Wettbewerb Cross-Country, 14 Uhr Geländereiterwettbewerb, 15 Uhr Vielseitigkeit Gelände.