So zügig wie noch nie ging die Tischtennis-Bezirksversammlung in Dülmen-Merfeld über die Bühne. Schon nach weniger als eineinhalb Stunden konnte Bezirks-Vorsitzender Christoph Menges (1. TTC Münster) die 26 Vereinsvertreter, darunter drei aus dem Tecklenburger Land, verabschieden. „Es ist alles sehr entspannt verlaufen“, zog Menges ein überaus positives Fazit.

Neuer Vorsitzender des Spruchausschusses wurde Manfred Wöste vom TTV Mettingen. Er tritt die Nachfolge von Matthias Tillmann (Recklinghausen) an, der nach 18 Jahren nicht mehr kandidierte und zum Verbandsgericht wechselt. Als Beisitzer fungiert weiterhin Friedhelm Stork aus Ladbergen. Er gehört auch wieder als Beisitzer dem Schiedsrichter-Ausschuss unter Leitung von Harald Faber (Oer-Erkenschwick) an.

Wiedergewählt wurde Staffelleiter Michael Joost (Senden) als stellvertretender Vorsitzender. Das Amt des Sportwartes für Mannschaftssport ging an Thomas Boonk (1. TTC Münster). Für den Einzelsport ist weiterhin, seit nunmehr 18 Jahren, Christoph Menges zuständig. Kassenwart bleibt sein Vereinskollege Frank Wobbe, der im ersten Jahr seiner Tätigkeit einiges aufzuarbeiten hatte.

Staffelleiter Joost berichtete, dass es in den 19 Staffeln auf Bezirksebene in drei Spielen Probleme gegeben habe. Unter anderem ging es um einen Spielabbruch und eine Spielberichts-Manipulation, weil beide Mannschaften nicht angetreten waren. Die Summe der Ordnungsstrafen beläuft sich auf 2220 Euro und ist damit niedriger als vor einem Jahr. Allein 1150 Euro müssen wegen Nichtantretens bezahlt werden.

Die Bezirksmeisterschaften 2021 wurden an DJK Blau-Weiß Greven vergeben. Die Grevener sind bereits Ausrichter der diesjährigen Titelkämpfe, die am 26./27 Oktober stattfinden. Der VfL Billerbeck II hat für die Damen-Bezirksklasse 2, der der SV Dickenberg angehört, nachgemeldet. Dagegen trifft der TTC Lengerich in der Schüler-Bezirksliga nur noch auf acht Gegner, weil TST Buer-Mitte zurückgezogen wurde.