Die Handballer des HC Ibbenbüren sind aus der Landesliga abgestiegen. Das entscheidende Spiel um den Klassenerhalt bei der DJK SG Bösperde verlor das Team der Trainer Markus Wedderhoff und Maik König am Donnerstagabend mit 25:26 (15:14). Ein Unentschieden hätte zum Klassenerhalt gereicht.

Damit verpasst auch die Reserve des TV Kattenvenne den Aufstieg in die Bezirksliga . Der Meister der Kreisliga Münster hatte sich in einem Entscheidungsspiel gegen den Meister der Kreisliga Euregio-Münsterland, SC Hörstel, durchgesetzt. Durch die Rückkehr des HCI ist die Bezirksliga-Staffel jedoch voll, sodass der TVK nicht aufsteigen kann.

Die Niederlage hätte allerdings absolut nicht sein müssen und wäre unter normalen Umständen auch nicht zustande gekommen, ist Markus Wedderhoff überzeugt: „Bis zur 39. Minute hatte ich nie den Eindruck, dass wir das Spiel verlieren könnten.“

Dann jedoch kam es zu der für den Coach spielentscheidenden Szene, die die Gemüter erhitzte. Nach einer Zeitstrafe schickte das Trainerteam Maik Menger auf das Feld, um die Mannschaft wieder zu komplettieren. Wenig später sei aber auch Markus Tenberg aufs Spielfeld gegangen, der HCI war also mit einem Spieler zu viel auf dem Platz.

Die logische Folge war eine weitere Zeitstrafe. Allerdings nicht gegen Markus Tenberg, sondern gegen Maik Menger. Der aber hatte schon zwei Zeitstrafen, die dritte bedeutete gleichzeitig die Rote Karte. „Das Kampfgericht hat das Spiel entschieden“, sagt Markus Wedderhoff.

Allerdings überlegen die Verantwortlichen des HCI noch, ob sie Einspruch gegen die Spielwertung einlegen wollen. Im offiziellen Spielbericht legten sie schon Protest gegen die Rote Karte gegen Maik Menger ein, jetzt müssten sie noch schriftlich beim Verband Einspruch einlegen. Dazu haben sie drei Tage Zeit.

Mit der Roten Karte gegen Menger fehlte für die letzten 20 Minuten der beste Torschütze des HCI. Da Stephan Windmann nicht in Bösperde war, fehlten die Alternativen im Rückraum. Das alles habe den HCI aus dem Rhythmus gebracht, sagt Markus Wedderhoff. 19:17 führte der HCI zum Zeitpunkt des Spielausschlusses, Bösperde glich anschließend aus, ging beim 23:22 erstmals in der zweiten Hälfte in Führung und erhöhte diese sogar auf 25:23. Mit dem Treffer zum 25:25 in der 59. Minute schöpften die Ibbenbürener noch einmal Hoffnung, eine halbe Minute vor dem Abpfiff kassierten sie aber den Treffer zum 25:26, der den Abstieg bedeutet.

In der kommenden Saison würfde der HCI in der Bezirksliga ganz oben angreifen wollen und möglichst den direkten Wiederaufstieg schaffen. Denn: „Wir gehören nicht in die Bezirksliga“, sagt Markus Wedderhoff. Die Voraussetzungen seien gut. Nach den Siegen gegen Dolberg und Detmold in der Relegation sei so etwas wie eine Aufbruchstimmung zu spüren, zudem bleibe die Mannschaft beisammen. „Wir müssen jetzt nur sehen, was wir auf der Position des Trainers machen.“ Maik König soll sich weiter vornehmlich um die starke B-Jugend kümmern, er selbst wolle sich wieder mehr auf organisatorische Dinge konzentrieren, so Wedderhoff.

Tore: Menger (7), Elbert (6), Albers (4/2), Kuhlmann (4), Dölemeyer (3), Tenberg.