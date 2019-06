Die 16-Jährige siegte auf Blickfang gemeinsam mit ihren Teamkolleginnen Lucie-Anouk Baumgürtel und Valentina Pistner vor der Niederlande und Dänemark.

„Es ist ein unbeschreibliches Gefühl. Wir haben nicht damit gerechnet und haben einfach ein tolles Team und tolle Pferde“, sagte Middelberg , die mit ihrer Prüfung zufrieden war. Gestern startete die in Glandorf wohne Dressurreiterin in der Qualifikation für den Nationenpreis im Einzel (die Prüfung war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet).

Ein Hauch von Olympia wehte am Donnerstag durch das Springstadion, als die Jungen Reiter im Einzelfinale des Nationenpreises das neue olympische Format testeten. Das gewann Cian Harrison aus Irland, der im Stechen mit 39,91 Sekunden den schnellsten fehlerfreien Ritt hinlegte. Auf dem Podest landeten Jean Xhemal aus Frankreich (40,21) und Lisa Ulven aus Norwegen (40,34).

Das Finale fand ohne deutsche Beteiligung statt, obwohl sich das Quartett bestehend aus Kathrin Stolmeijer, Leonie Böckmann, Cedrick Wolf und dem Hagener Max Haunhorst am Mittwoch eigentlich dafür qualifiziert hatte. Aber Haunhorst zum Beispiel schonte sein Pferd Chaccara für den Nationenpreis im Team am Samstag und Sonntag sowie für die unter Flutlicht stattfindende Sondertour.

Es wird heute und morgen Sonntag also auf jeden Fall wieder spannend auf dem Hof Kasselmann in Hagen. Am Start sein werden wieder Reiterinnen und Reiter aus dem Tecklenburger Land – durchaus mit Medaillenchancen.