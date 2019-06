Die Sommersaison läuft auf vollen Touren, die Jugendmannschaften des Tennisabteilung des BSV Leeden/Ledde holten dabei zuletzt viele Punkte. Pascal Engelsberger und Ole Sackermann (U 15 Junioren) siegten am dritten Spieltag gegen den SV Dickenberg mit 4:0 und führen ihre Tabelle mit 6:0-Punkten an.

Ebenfalls bei den U 15 Junioren starten Jan Sackermann und Raphael Engelsberger. Sie gewannen gegen Westfalia Kinderhaus und Grün-Weiss Reckenfeld jeweils souverän mit 4:0 und liegen damit in ihrer Tabelle mit 8:0-Punkten vorne. Die U 15 Junioren Bastian Rautenberg und Silas Rahe trennten sich 2:2 von BW Tecklenburg. Quinn Schruff und Robin Schüttemeyer (U 12) setzten sich am zweiten Spieltag mit 3:1 gegen den Lengericher TC durch. Am dritten Spieltag gewannen sie sicher mit 3:1 gegen Blau-Gold Ibbenbüren und führen ihre Tabelle mit 6:0 Punkten an.

Angelina Bakova, Karolin Hitzmann, Lisa Eckelt, Jule Stalljohann und Carolin Greitens (U 15 Juniorinnen Vierer) errangen nach hartem Kampf ein 4:4 gegen den TSC Münster. Nach der Hinrunde liegen sie damit auf dem zweiten Rang. Charlotte Kotzan und Sara Ramanan siegten für die Juniorinnen U 15-Zweier-Mannschaft gegen SW Esch mit 3:1.

Für das U 10 Zweier-Team treten Aleksander Borzymoski und Joe Henry Gleis an. Sie gewannen gegen Westerkappeln mit 4:0, dem TSC Münster mussten sie sich 0:4 geschlagen geben. Den Lengericher TC bezwangen sie am dritten Spieltag durch eine gute Leistung im Doppel mit 3:1.