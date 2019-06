Goldene Schleife für Konstanze Lülff

„Ist ja richtig was los hier“ freute sich Hausherr Hans Tegelmann am Sonntagnachmittag bei einem Blick über sein idyllisches Vielseitigkeitsgeländes am Hof Westerfeld in Ladbergen. Zufriedene Teilnehmer und ein volles Haus – da beeinträchtigten auch zwei starke Regenschauer kurz vor Ende der sportlichen Wettbewerbe die klasse Stimmung nicht. Die Eltern der Reitschüler des Reiterhofes hatten sich mächtig ins Zeug gelegt, den vielen Gästen einen angenehmen Aufenthalt zu ermöglichen. Den Grundstein für guten Sport legten Parcoursbauer Michael Gola und Hans Tegelmann – die Reitsportler dankten mit tollen Leistungen.

Die Jüngsten sammelten erste Erfahrungen im Führzügelwettbewerb Cross-Country. Ohne Zeitdruck und in entspannter Atmosphäre ging es für die jungen Vielseitigkeitscracks bergauf, bergab, im Trab und im Schritt – und natürlich durch Wasser. Für das „Begleitpersonal“ waren Gummistiefel angesagt. Hier gingen die Plätze eins und zwei nach Lienen: Jona Luisa Hoge und Garuda siegten vor Sophie Korte im Sattel von Davina. Hennes Berlemann und Nala (Int. ZRVFV Ladbergen) belegten den dritten Platz.

Auch der Geländereiter Wettbewerb war stark besetzt. Für die Teilnehmer ging es über Baumstämme, kleinere Naturhindernisse und natürlich auch durch das Wasserhindernis. Sylke Mehnert (RFV Handorf Sudmühle) hatte hier mit ihrem Mylo die Nase vorn. Auf den Plätzen folgen Helga Henke mit Samy (Senioren-RFV Soester Börde) und Anna-Lisa Lackhove mit Trust Connection (RFV Ostbevern). Jonas Korte vom ZRFV Lienen gelang eine tolle Runde mit seinem Routinier Davino – trotz eines Beinahe-Abstiegs immer noch der hervorragende sechste Platz.

Vielseitigkeitsreiten auf Hof Westerfeld 1/46 Spannend und Aktionsreich war wieder einmal das Vielseitigkeitsreiten auf dem Reiterhof Westerfeld in Ladbergen. Foto: Anke Fleddermann-Ratz

Nach Dressur und Springen ging es für die 36 Teilnehmer im Vielseitigkeits-Wettbewerb zum Abschluss der Veranstaltung auf die 1380 Meter lange Geländestrecke, die Bestzeit auf 3:04 Minuten festgesetzt: Da galt es, die Strecke im Galopp unter die Hufe zu nehmen und die Hindernisse fehlerfrei zu überwinden. Je weniger Minuspunkte, desto besser. Konstanze Lülff und Filla Franzis (RFV Havixbeck-Hohenholte) holten sich die goldene Schleife für den ersten Platz. Anke Brüske holte mit Smiling Sun die silberne Schleife für den ZRFV St Hubertus Neuenkirchen. Zweimal wurde die weiße Schleife für den dritten Platz vergeben: einmal Weiß ging nach Greven an Jana Bockhacker und Bonnygirl. Ebenfalls mit der weißen Schleife dekoriert wurde Linda Lux und Sacre Coeur vom RFV St. Georg Werne. Manuela Früchte vom RFV Lengerich belegte mit Sissy Escoria Rang sieben und sammelte nach ihrem Sieg in Bielefeld weitere Minuspunkte für die V5-Serie Westfalen.