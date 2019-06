Das Konzept beruht auf vier Säulen. Eine Säule stellt Information/Schulung der Mitgliedsvereine im Bereich der gleichberechtigten und selbstverständlichen Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Vereinssport dar. Aufbauend auf dem im Oktober 2018 erfolgreich durchgeführten Lehrgang fand am Samstag eine Inklusionsschulung mit überwiegend praktischen Übungseinheiten in der Sporthalle von Falke Saerbeck statt.

Der Kreis-Koordinator Inklusion, Ralf Stille , begrüßte dazu 18 Teilnehmer. Die Kursteilnehmer bestanden aus Vereinstrainern und Spielern aus den Inklusionsmannschaften des Tecklenburger Landes. Die beiden Referenten Marcel Grabow (Trainer Ibbenbürener Kickers) und Ralf Stille (Trainer Inklusionsmannschaft SC Hörstel) erklärten, was beim Training mit Menschen mit Behinderung zu beachten ist und zeigten in den praktischen Trainingseinheiten wie Übungen für den Regelfußball an die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung angepasst und durchgeführt werden können.

Die teilnehmenden Trainer erkannten, dass der Unterschied zwischen einem Inklusionstraining und einem Training im Regelfußball „gar nicht so groß“ ist. Der Fußballkreis Tecklenburg wird aufgrund der guten Erfahrungen mit den beiden durchgeführten Schulungen auch im nächsten Jahr eine Trainerfortbildung zum Thema Inklusion durchführen.