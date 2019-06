Tecklenburger Land -

Am Sonntag fand in Osnabrück wieder der Fledder-Rad-Event statt. Auf dem 800-Meter-Rundkurs wurden verschiedene Rennen ausgetragen. Das NWCT-Team aus dem Tecklenburger Land war mit Max Nickel, Fokko Ahlers und David Harmouche am Start. Im Dernyrennen konnte sich Max Nickel auf Platz drei platzieren.