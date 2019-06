Nichts Neues am Autobahnkreuz? Oder doch? Der für gestern und heute geplante Laktattest der Sportfreunde Lotte zumindest wurde abgesagt, weil zu wenige Spieler dem Kader angehören. Beim Trainingsauftakt am Freitag um 14 Uhr im Hambrink-Stadion bleibt es aber. Auch das Testspiel am Samstag bei SG Sontra (Hessen) soll stattfinden. Mit dem 21-jährigen Leon Demaj vom SV Meppen steht auch der erste Neuzugang fest. Darüber hinaus haben gestern Alexander Langlitz , Jaroslaw Lindner und Tim Wendel ihre Verträge bis 2020 verlängert.

So lange läuft der Kontrakt auch bei Jules Reimerink, Danny Breitfelder und Noah Awassi. Ob die Drei aber tatsächlich bleiben werden, steht in den Sternen, weil Lotte nicht mit allen plant. Auf jeden Fall erfüllen will Reimerink seinen Vertrag.

Geklärt sind mittlerweile auch die Kompetenzen hinter den Kulissen. Als klarer Sieger ist Manfred Wilke aus dem Machtgerangel in der Führungsriege hervorgegangen. Nach dem Abstieg aus der 3. Liga wollten der zweite Vorsitzende Florian Heinrichs und insbesondere der dritte Vorsitzende Sven Westerhus einen neuen Sportlichen Leiter installieren, Manfred Wilke in seiner Macht beschneiden. Dieses Bestreben haben die beiden nicht umsetzen können. Im Gegenteil, Wilke dürfte in seiner Position stärker denn je auftrumpfen können.

In jedem Fall haben die internen Grabenkämpfe dazu geführt, dass die Kaderplanung lange brach lag und erst jetzt, kurz vor dem Trainingsstart, langsam anläuft. Viele potenzielle Neuzugänge, die sich gerne den Sportfreunden angeschlossen hätten, haben sich mittlerweile für andere Vereine entschieden. Mit Offensivspieler Leon Demaj vom SV Meppen, der sowohl auf der 10er als auch der Achter-Position spielen kann und bis 2020 unterschrieben hat, steht der erste Neuzugang fest. Mit weiteren Kandidaten steht der Club in Verhandlungen. Höchst wahrscheinlich werden am Donnerstag weitere Unterschriften erfolgen. Zudem laufen Gespräche zwecks eines Leihgeschäftes mit einem Akteur aus der 3. Liga.

Da auch einiges Testspieler mit auflaufen werden, wird zum Trainingsauftakt am Freitag eine zweistellige Personenzahl auf dem Feld stehen. Dazu gehört auch Tino Schmidt. Der Flügelspieler war vergangene Saison vom SV Babelsberg zu den Sportfreunden gekommen und stand zu Beginn mehrfach in der Startelf. Zuletzt machte ihn eine hartnäckige Knieverletzung (Meniskus) zu schaffen, so dass er in der Rückrunde nicht mehr zum Einsatz kam. Nun will er wieder angreifen.

Wie erwartet haben Jaroslaw Lindner, Alexander Langlitz und Tim Wendel, der seit 2013 im Verein ist, ihre Verträge verlängert. Der 30-jährige Defensivakteure Michael Schulze wird wohl nachziehen. Dagegen stehen die Zeichen bei Jonas Hofmann auf Trennung. Dem Mittelfeldspieler liegen mehrere Angebote vor (unter anderem Schalke 04 II), und es sieht so aus, dass er gehen wird.

Nach dem Teilausstieg von Hauptsponsor Frimo ist ein neuer Trikotsponsor gefunden. Den Namen will Manfred Wilke aber noch nicht nennen. Gesucht wird hingegen noch ein Stadionnamensgeber. Zu Etat-Fragen nimmt der alte, neue starke Mann der Sportfreunde auch keine Stellung. Der Etat dürfte aber bei etwa einer Millionen Euro liegen. Für die Saisoneröffnungsfeier am Sonntag, 21. Juli, ab 14 Uhr, hat Lotte die U23 des SV Werder Bremen (Regionalliga Nord) verpflichtet.