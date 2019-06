Doppelsieg für Lengericherin Jenna Haudeck

Erfolgreichste Starterin aus dem TVL-Lager war Jenna Haudek , die in der Altersklasse W11 mit jeweils neuen Bestleistungen die Titel im Hochsprung und über 800 m gewann. Im Hochsprung steigerte sie sich gleich um neun Zentimeter auf 1,33 m. Mit dieser Höhe hätte sie sogar die Konkurrenz der älteren Altersgruppe W12 gewonnen. Auch über 800 m verbesserte sie sich und blieb mit 2:56,83 min. erstmals unter drei Minuten. In einem taktisch klugen Rennen hielt sich Jenna zunächst über weite Strecken im Mittelfeld auf, setzte 200 m vor dem Ziel zu einem beeindruckenden Schlussspurt an und lieferte sich auf der Zielgeraden ein packendes Duell mit ihrer stärksten Konkurrentin aus Burgsteinfurt, das sie für sich entschied. Über 50 m belegte Jenna in 8,03 sec. als Dritte einen weiteren Medaillenplatz, nachdem sie ihren Vorlauf in 8,01 sec. gewonnen hatte. Im Weitsprung wurde sie mit 3,76 m Fünfte und im Schlagball gelang ihr als Achte erstmals ein Wurf auf 26,50 m.

Jenna Haudeck wurde im Hochsprung Kreismeisterin.

Judith Hart wurde souveräne Kreismeisterin im Ballwurf der Jugend W12. Mit 37 m und sieben Meter hielt sie ihre Konkurrenz klar auf Distanz, lagen doch auch die übrigen fünf Würfe jenseits der 32 m. Gegenüber den Münsterlandmeisterschaften steigerte sich Judith damit um zwei Meter. Mit dieser Leistung hätte auch sie in der älteren Altersklasse W13 vorne gelegen. Im Hochsprung wurde Judith mit 1,20 m Vierte.

Timo Haupt sicherte sich über 75 m der Jugend M13 die Vize-Meisterschaft. Nachdem er seinen Vorlauf in neuer persönlicher Bestzeit von 10,74 sec. gewonnen hatte, erkämpfte er sich im Finale in 10,83 sec. den zweiten Platz. Im Weitsprung gewann er in einem spannenden Wettkampf mit 4,16 m und nur 14 cm Rückstand auf den Sieger Bronze.

Kiana Sage (Jugend W13) belohnte sich auf der Mittelstrecke über 800 m mit der Vizemeisterschaft. Mit dem Vorsatz angetreten, erstmals unter drei Minuten zu laufen, zeigte sie ein beherztes Rennen, in dem sie in neuer Bestzeit nach 2:59,37 min. ins Ziel kam. Im Ballwurf belegte sie mit 28,50 m den achten Platz und im Weitsprung mit 3,45 m Rang elf. Über 75 m qualifizierte sie sich mit einer Vorlaufzeit von 12,01 sec. nicht für das Finale.

Nach einer längeren Wettkampfpause meldete sich Nora Effing als Vize-Kreismeisterin im Ballwurf der Jugend W13 zurück. Dabei stellte sie mit 33,5 m ebenso eine persönliche Bestleistung auf wie im Weitsprung, den sie mit 3,96 m als Siebte beendete. Auch im Sprint über 75 m steigerte sie sich auf 11,71 sec., schied jedoch ebenso nach dem Vorlauf aus. Im gleichen Wettbewerb erreichte Jana Strube als Vorlaufzweite in 11,25 sec. das Finale, in dem sie sich nochmals auf 11,24 sec. steigerte und Fünfte wurde. Im Weitsprung belegte sie mit 3,75 m Platz neun.

Klara Sophie Peter startete über 50 m der Kinder W11. Nachdem sie ihren Vorlauf in 8,11 sec. gewonnen hatte, kam auch sie im Endlauf in 8,14 sec. als Fünfte ins Ziel. Beim Weitsprung verpasste sie als Zehnte mit 3,57 m den Endkampf.

Mit einer Vorlaufzeit von 8,43 sec. erreichte auch Luca Haupt (Kinder M11) das Finale über 50 m, in dem er in 8,47 sec. Sechster wurde. Im Weitsprung belegte er mit 3,35 m den zwölften Platz und beim Schlagball mit 23 m den 15. Platz.