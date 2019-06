Große Freude bei Felix Haßmann über seinen ersten nationalen Titel

Der Mann ist gut drauf, richtig gut drauf. In den Sträuchern an der langen Hofeinfahrt hängende goldene Papierstreifen deuten an, dass hier ein Sieger wohnt. Einer, der schon viele Triumphe eingefahren hat, auch auf internationaler Ebene. Aber eben noch nicht diesen. Felix Haßmann vom ZRFV Lienen ist Deutscher Meister der Springreiter. In Balve ließ der 33-Jährige am Sonntag die komplette nationale Konkurrenz hinter sich. „Ich habe mich wahnsinnig darüber gefreut“, macht Felix Haßmann aus seinem Herzen keine Mördergrube.

Beim vereinbarten Pressetermin ist er dort, wo er sich am wohlsten fühlt – im Sattel auf dem Pferderücken. Seit 6 Uhr in der Früh trainiert er mit Nachwuchspferden. „Morgens geht es ja noch“, begründet Felix, „dann wird es derzeit irgendwann zu heiß.“ Sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen, davon hält der Pferdewirt nichts. Am heutigen Donnerstag ist er schon wieder mit zwei Nachwuchspferden in Dickenberg am Start, von Freitag bis Sonntag macht er bei Riesenbeck International weiter.

Sein Paradepferd Chayenne darf sich dann ausruhen. Es legt eine zweiwöchige Pause ein. Der 14-jährige Schimmelhengst war ausschlaggebend für den Gewinn der Deutschen Meisterschaft. Auch wenn viele deutsche Spitzenreiter in Balve fehlten, gewinnt man den nationalen Titel nicht einfach so im Vorbeigehen. „Das war schon heftig, aber es gehört auch viel Glück dazu“, bleibt Felix Haßmann bescheiden.

Insgesamt musste das Paar fünf Runden gehen. Und nur der Lienener blieb dabei mit Chayenne ohne Fehler. Dabei warteten im Finale am Sonntag Sprünge von bis zu 1,55 Metern Höhe. Zwei Durchgänge waren es am Freitag, zwei weitere am Sonntag und dann noch das Stechen. „Das schaffen nur konditions- und willensstarke Pferde“, macht der Lienener deutlich. „Und Chayenne war am Wochenende in bester Form. In den Entscheidungen am Sonntag konnte er als einziges Pferd sogar noch zulegen.“ In jedem Fall hat Haßmann richtig gelegen, mit Chayenne die deutsche Meisterschaft anzugehen. Das Zeug dazu hätte auch sein zweites Toppferd Blazaki gehabt. Der westfälische Fuchshengst ist jedoch zwei Jahre älter. „Ich wusste, dass die Anstrengungen gerade bei den Temperaturen enorm sind“, erklärt der 33-Jährige. „Deshalb habe ich mich für den etwas jüngeren Chayenne entschieden.“

Bei den Junioren und Jungen Reitern durfte sich Felix Haßmann bereits als Deutscher und auch als Europameister feiern lassen. Drei Mal war er zudem Deutscher Meister der Berufsreiter, hat zweimal in Nörten-Hardenberg gewonnen und darf die Goldene Peitsche behalten. Der Titel am Sonntag in Balve ist für ihn aber der bisher größte seiner Karriere. „Die Deutsche Meisterschaft hat einfach einen hohen Stellenwert, hat ja auch viel mit Tradition zu tun“, meint Haßmann.

Und er öffnet ihm viele Türen. So ist er bei den größten deutschen Turnieren in Aachen und Berlin auf jeden Fall startberechtigt. Auch die Bundestrainer Otto Becker und Heinrich Hermann Engemann dürften Felix Haßmann auf dem Zettel haben. Berufungen für Nationenpreise sind nicht ausgeschlossen. Und was ist mit Olympia 2020? „Das wäre ein Traum““, so Felix Haßmann. „Aber das wird wohl nichts. Da ist die Konkurrenz unheimlich groß. Zudem ist Chayenne dann wohl schon zu alt.“

Stolz ist der Lienener so oder, hat er Chayenne doch sechsjährige bekommen und den Schimmelhengst selbst ausgebildet. „Für einen Hengst ist er sehr brav“, meint der Lienener, „Er hat einen eher merkwürdigen Springstil, aber er ist unheimlich willig, ein echter Kämpfer. Das hat er in Balve gezeigt.“

Deshalb hat Felix Haßmann nach dem dritten Durchgang bereits an den Titel geglaubt. Als es dann soweit war, „konnte ich es zunächst gar nicht begreifen. Ich habe mich unheimlich gefreut“, strahlte der neue Deutsche Meister.

Und was sagt Bruder Toni, der in Balve Siebter wurde? „Er war genau so stolz wie ich“, versichert Felix. Gibt es keinen internen Bruderwettkampf? „Nein“, versichert der 33-Jährige. „Wir sind häufig zusammen auf Turnieren unterwegs und unterstützen uns gegenseitig. Die Freude ist immer groß, wenn einer von beiden gewinnt.“ Für Felix war es ein perfektes Wochenende. Nur eine Sache war anders als geplant. „Am Sonntagabend nach der Rückkehr wollte ich eigentlich mit der Familie eine Pizza essen“, verrät der Deutsche Meister. „Stattdessen waren da über 20 Freunde und Bekannte auf dem Hof. Da haben wir dann dort gemeinsam gefeiert. Das war auch schön.“