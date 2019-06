Lotte -

Es dauert und es ist mühsam, aber es geht voran. Der Kader der Sportfreunde Lotte für die bevorstehende Saison in der Regionalliga West nimmt ganz allmählich Konturen an. Mit Gianluca Przondziono von der U19 des VfL Osnabrück steht der zweite Neuzugang fest. Am Freitag ist Trainingsautakt.