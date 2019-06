Mit Torhüter Jhonny Peitzmeier haben die Sportfreunde Lotte den dritten Neuzugang für die Saison 2019/20 verpflichtet. Der 18-jährige kommt aus der U19 von Arminia Bielefeld zu den SFL und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020. Zuvor waren bereits Leona Demaj vom SV Meppen und Gianluca Przondziono von der U19 des VfL Osnabrück verpflichtet worden.

Peitzmeier ist auf der Torhüter-Position zu Hause und bringt mit einer Körperlänge von 1,90 Meter ideale Voraussetzungen mit. In der abgelaufenen Saison bestritt er für Arminia Bielefeld 15 Partien in der U19-Bundesliga West, zuvor 34 Spiele in der U17-Bundesliga West. „Ich freue mich auf die Sportfreunde und möchte dabei helfen, dass wir eine gute Saison spielen“, so Peitzmeier nach der Vertragsunterzeichnung. Auch Cheftrainer Ismail Atalan ist über die Verpflichtung glücklich: „Mit Jhonny bekommen wir einen jungen und entwicklungsfähigen Keeper, der bereits eine gute Ausbildung genossen hat und bei uns die nächsten Schritte gehen wird.“