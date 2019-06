Einen guten Start legten die Turnerinnen des TSV Ladbergen zum Auftakt der Bezirksliga in Gievenbeck hin. Gleich in drei Wettkampfklassen wurde die Hinrunde ausgetragen. Die drei Teams des TSV kehrten mit zufriedenstellenden Ergebnissen zurück, darunter auch ein vorrübergehender Platz auf dem Podium.

Dieser gelang in der Wettkampfklasse 3 der jüngsten Turnerinnen. Acht Mannschaften hatten hier gemeldet. Die des TSV verschaffte sich in Gievenbeck eine gute Ausgangsposition für die Rückrunde Anfang September in Ladbergen. Nach dem kurzfristigen Ausfall von Dhana Weihermann, traten für den TSV mit Zoe Schlichter, Karina Kaul, Finja Buddendiek, Lea Schreder und Svea Behling fünf Mädchen an. Nach einem guten Start am Barren lief es auch an den folgenden drei Geräten Balken, Boden und Sprung richtig gut. Finja Buddendiek erreichte am Sprung mit 16,00 Punkten sogar den Bestwert in dieser Wettkampfklasse. Insgesamt 176,10 Punkte brachte die TSV-Riege auf die Habenseite und belegt damit den dritten Platz hinter TV Beckum (183,50) und TV Ibbenbüren (176,35).

Die erfolgreichen Kür-Turnerinnen des TSV Ladbergen beim Bezirksliga--Wettkampf.

In der Wettkampfklasse 4 hatten 18 Mannschaften gemeldet. Ein sehr großes Teilnehmerfeld, in dem sich die Riege des TSV mit Faye Weismann, Silja Stork, Viona Haberer, Valentina Millone, Merissa Wibbeler und Antonia Knappheide finden musste, ihre Sache aber ut machte. Vor allem wenn man den Altersunterschied innerhalb des Wettkampfes betrachtet. Mit 174,30 Punkten belegte Ladbergen den zwölften Platz. Vorne liegt nach dem ersten Teil der Bezirksliga TVE Greven II, vor TG Münster und TVE Greven IV.

Den Abschluss bildete der Kürbereich. Im Wettkampf 5 (LK 3) gingen 16 Teams an den Start. Hier war es das Ziel des TSV, möglichst nahe an die Top 8 heranzukommen, um sich eine gute Ausgangsposition für die Rückserie zu verschaffen. Das Niveau in Gievenbeck war recht hoch. Mit den eigenen Leistungen war das TSV Quintett mit Marina Jaske, Cindy Telljohann, Jorina Reiter und den Nachwuchskräften Birte Maneke und Anna Muhmann selbst nur bedingt zufrieden. An allen vier Geräten, lagen die Wertungen aber auf einem guten Niveau. So kam die Riege auf 144,40 Punkte und belegte damit einen guten sechsten Platz, der dieser Kürriege für den Rückkampf alle Möglichkeiten lässt. Vorne liegen TV Beckum und TV Ibbenbüren (je 146,35) vor KTS Mettingen (145,85). Damit liegt der TSV hier vor der Rückrunde Anfang September in eigener Halle in Schlagdistanz.