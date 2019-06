23 Spieler beim Trainingsauftakt der Sportfreunde Lotte

Es war zum Ende der Saison hin bereits abzusehen gewesen. Dennoch war der Abstieg aus der 3. Liga für die Sportfreunde Lotte äußerst schmerzhaft. Denn es folgte ein Vakuum in der Führungsriege des Vereins. Lange Zeit tat sich kaum etwas. So schlossen sich Spieler, die ihre Bereitschaft signalisiert hatten, zum Autobahnkreuz zu wechseln, aufgrund der fehlenden Entscheidungsfähigkeit in Lotte anderen Clubs an. Wochenlang gehörten nur zwei Akteure dem Kader an. Als dann der für Mittwoch und Donnerstag anberaumte Laktattest mangels Personals abgesagt werden musste, drohte der Trainingsauftakt am Freitag zum Fiasko zu verkommen. Doch weit gefehlt. 23 Spieler, darunter drei Torhüter, durften Cheftrainer Ismail Atalan und sein Co Joe Laumann begrüßen.

Da haben Teammanager Tim Gorschlüter und der Sportliche Leiter Manfred Wilke, die seit dem Wochenende eng zusammenarbeiten und auch auf einer Wellenlinie liegen, in den vergangenen Tagen ganze Arbeit geleistet. Neben den drei Neuzugängen Leon Demaj (21, SV Meppen, Mittelfeld), Gianluca Przondziono (19, Mittelfeld VfL Osnabrück , Jhonny Peitzmeier (19, Torwart, Arminia Bielefeld) tummelten sich zehn Akteure aus dem letztjährigen Kader und zehn Gastspieler auf dem Rasen des Hambrinkstadions. Nicht nur diese Zahlen sind erstaunlich, auch die der Kiebitze. Über 100 Neugierige und Fans hatten sich eingefunden und waren genauso erstaunt wie Tim Wendel. Der dienstälteste Spieler der Sportfreunde meinte: „Wow, soviele Leute waren ja noch nie beim Training.“

Trainingsauftakt der Sportfreunde Lotte am 21. Juni 2019 1/30 Trainingsauftakt der Sportfreunde Lotte am 21. Juni 2019 mit 23 Spielern Foto: Alfred Stegemann

Matthias Rahn, Alexander Langlitz, Jaroslaw Lindner, Tim Wendel, Jeron Al-Hazaimeh, Jules Reimerink, Norman Quindt und Noah Awassi besitzen einen Kontrakt bis 2020. Die Verträge von Tino Schmidt und Michael Schulze laufen am 30. Juni aus. Beide signalisieren aber, bleiben zu wollen. Eine Verlängerung zeichnet sich ab. Jonas Hofmann (Probetraining bei Schalke 04 II) und Danny Breitfelder (Energie Cottbus) waren gestern nicht beim Trainingsauftakt.

Als Gastspieler waren Noe Baba (22, Innenverteidiger, Lupo Martini Wolfsburg), Rhami Ghandour (23, Mittelfeld, Lüneburger SK), Fabian Gmeiner (22, Rechtsverteidiger, Hamburger SVII), Joel Mangango (19, Angreifer, FSV Mainz U19), Kilian Neufeld (19, Torwart, Hannover 96 U19), Dennis Rosin (22, Mittelfeld, SV Elversberg), Oliver Schindler (19, Mittelfeld, SC Paderborn) und Dominik Wüst (23, Angreifer, NTSV Strand).

dabei. Ob einer von ihnen tatsächlich einen Vertrag bekommt, vermochte Trainer Ismail Atalan nicht zu sagen: „Ich muss die Jungs erst noch näher kennenlernen, sie nicht nur im Training sehen, sondern auch im Spiel. Bevor wir da etwas sagen können, dauert es sicherlich noch ein paar Tage.“ Vielleicht gibt es heute ja einen weiteren Neuen. Gestern Abend saßen die SFL-Verantwortungsträger mit einem potenziellen Neuzugang zusammen, den Atalan gerne in seinem Team sehen würde. Kontakt bestehen in jedem Fall zu Mittelfeld-Regisseur Massih Wassey. Der 31-Jährige spielte in der vergangenen Saison beim Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn keine Rolle und möchte den Verein verlassen.

Nach Leon Debaj (wir berichteten) verpflichteten die Sportfreunde gestern die Zugänge Nummer zwei und drei. Der 18-jährige Jhonny Peitzmeier von Arminia Bielefeld U19 ist auf der Torhüter-Position zu Hause und bringt mit einer Körperlänge von 1,90 Meter ideale Voraussetzungen mit. In der abgelaufenen Saison bestritt er für Arminia 15 Partien in der U19-Bundesliga West, zuvor 34 Spiele in der U17-Bundesliga West.

Von der U19 des VfL Osnabrück kommt Gianluca Przondziono. Der 19-Jährige absolvierte in der abgelaufenen Bundesliga-Saison 25 Spiele für den VfL und erzielte vier Treffer. Er ist der Sohn von Martin Przondziono, der von 1999 bis 2001 für den VfL Osnabrück und anschließend für Preußen Münster gekickt hat. Seit kurzem ist Przondziono Senior Geschäftsführer Sport beim Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn.

► Am Samstag tragen die Sportfreunde mit allen Probespielern ein Testspiel im Rahmen des 100-jährigen Bestehens der SG Sontra ein Testspiel beim hessischen Kreisligisten aus (15.30 Uhr).

Kader der Sportfreunde Lotte:

Zugänge: Leon Demaj (21, SV Meppen, Mittelfeld), Gianluca Przondziono (19, Mittelfeld VfL Osnabrück, Jhonny Peitzmeier (19, Torwart, Arminia Bielefeld)

Vertrag bis 2020: Jeron Al-Hazaimeh, Matthias Rahn, Alexander Langlitz, Jaroslaw Lindner, Tim Wendel, Jules Reimerink, Danny Breitfelder, Noah Awassi.

Spieler, die bleiben möchten: Tino Schmidt, Michael Schulze.

Abgänge: Adam Straith (Hansa Rostock), Paterson Chato (SV Wehen Wiesbaden), Sinan Karweina (MSV Duisburg), Aygün Yildirim (SC Verl), Gerrit Wegkamp (FSV Zwickau), Stehe Kroll, Norman Quindt, Tobias Trautner, Joshua Putze, Maximilian Oesterhelweg, Tino Schmidt, Toni Jovic, Justin Eilers (alle Ziel unbekannt). Leihe beendet: Thomas Blomeyer (Duisburg), Sascha Härtel (Erzgebirge Aue, neue Leihe an FSV Zwickau), Lars Dietz (Union Berlin) und Felix Drinkuth (SC Paderborn), Jonas Hofmann (evt. Schalke 04 II).

Sommerfahrplan

Samstag, 22. Juni bei SG Sontra (Kreisoberliga Nordhessen);

27./28. Juni: Offen. Ein Testgegner wird noch gesucht.

Sonntag, 30. Juni, gegen West-Regionalligist SC Verl (Spielort offen);

Mittwoch, 3. Juli, gegen Nord-Regionalligist BSV Rehden in Lotte;

Dienstag, 9. Juli, gegen den niederländischen Zweitligisten NEC Nijmegen in Lotte;

Sonntag, 21. Juli, Saisoneröffnungsfeier (12 bis 17 Uhr, Stadion) mit Spiel (14 Uhr) gegen U23 von Werder Bremen (Regionalliga Nord);

Saisonstart: am Wochenende 26. bis 28. Juli.