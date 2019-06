Sechs Mannschaften, nachdem kurzfristig SV Dickenberg und die Ibbenbürener SV abgesagt hatten, ermittelten am Freitagabend in Recke den neuen Kreismeister der Ü50-Altherren-Fußballer. Obwohl stark ersatzgeschwächt machte der SC Preußen Lengerich das Rennen, der in den Duellen „Jeder gegen Jeden“ alle Spiele für sich entschieden hat und damit seinen titel verteidigte. Rang zwei sicherte sich Westfalia Westerkappeln vor Gastgeber TuS Recke . die Preußen vertreten den Fußballkreis damit auf westfälischer Ebene.

Gleich im ersten Turnierspiel standen sich mit Ausrichter TuS Recke und den Preußen zwei Favoriten gegenüber. Die Lengericher hatten in der ersten Minute ihr Hallowach-Erlebnis, als Recke mit einem krachenden Schuss an den Pfosten scheiterte. Danach übernahmen sie die Initiative und kamen durch Treffer von Torjäger Klaus Hülsmann und Abwehrchef Thomas Conrad zum 2:0-Sieg.

Nach einem 1:0 gegen SW Esch war Westfalia Westerkappeln, das vorher ebenfalls doppelt siegreich war, im entscheidenden Spiel der Gegner. In einem umkämpften Duell ging die Westfalia in Führung, musste dann aber die Überlegenheit der Preußen anerkennen. Klaus Hülsmann war beim 2:1 Doppeltorschütze. Die weiteren Begegnungen gegen Mettingen 3:0 und Halen 2:0 wurden souverän gewonnen

Endstand:

1. Pr. Lengerich15 Pkt.

2. Westerkappeln10 Pkt.

3. TuS Recke9 Pkt.

4. Halen5 Pkt.

5. Esch2 Pkt.

6. Mettingen1 Pkt.