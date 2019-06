Der zentrale Mittelfeldspieler Erhan Yilmaz ist der vierte Neuzugang der Sportfreunde für die Saison 2019/20. Dem 24-Jährigen gelangen in der vergangenen Spielzeit in 23 Partien der Regionalliga Nord neun Tore und fünf Torvorlagen für den TSV Havelse . Yilmaz, der am liebsten die Zehnerposition bekleidet, hat einen Einschrieben.

Ausgebildet wurde er unter anderem in der U19 des TSV Havelse. Nach Stationen beim FC Wil, Sanliurfaspor und United Zürich kehrte Yilmaz im Sommer 2018 zum TSV Havelse zurück und schließt sich nun den Sportfreunden an.

„Die Regionalliga West hat einen besonderen Reiz. Umso schöner ist es, dass ich zukünftig für die Sportfreunde auf dem Platz stehe. Ich hatte sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen und Trainer Ismail Atalan “, sagt Erhan Yilmaz.

Yilmaz ist der vierte Neuzugang, ansonsten befindet sich Atalan mitten in der Testphase. Die zehn Gastspieler, die am Freitag zum Trainingsauftakt auf dem Platz standen und im ersten Testspiel bei SG Sontra dabei waren, sind nicht mehr da. Dafür tauchten zum gestrigen Montag-Training acht neue Probespieler auf: Nick Hengelmann (Torwart, Twente Enschede), Filip Lisnic (Innenverteidiger, NK Osijek II), Lennart Grimmer (Rechtsverteidiger, U23 des 1. FC Nürnberg), Beytallah Özer (zentrales Mittelfeld, U19 von Arminia Bielefeld), Daniel Rechberger (rechtes Mittelfeld, RW Erfurt), Semir Ucar (zentrales defensives Mittelfeld, Arminia Bielefeld), Yannick Geisler (zentrales defensives Mittelfeld, SC Wiedenbrück), Santiago Aloi (linkes Mittelfeld, BSV Rehden).

Diese Akteure will Atalan in den kommenden Tagen genau unter die Lupe nehmen, weitere werden im Laufe der Woche folgen, ehe am Samstag der nächste Text gegen SSV Jeddeloh ansteht.