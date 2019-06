Die Westerkappelner sind am ersten Spieltag beim Fastabsteiger Borussia Münster II, der nach einer Relegation im letzten Moment den Klassenerhalt schaffte, zu Gast.

Die Laggenbecker müssen mit Neuzugang Sebastian Skomroch zunächst beim Aufsteiger SuS Stadtlohn, der mit nur einer Niederlage Meister der Bezirksliga 1 wurde, antreten. Eine Woche später erwarten sie Verbandsligaabsteiger Westfalia Kinderhaus, der seine bisherige Nummer eins, Alexander Michelis , zum NRW-Ligisten Borussia Münster ziehen lassen musste, in der Sporthalle am Burgweg. Das SVC-Sextett bestreitet alle Heimpartien samstags um 17.30 Uhr.

Die Westfalia, die ihre Heimspiele weiterhin sonntags um 11 Uhr austrägt, bekommt es am 8. September an eigenen Tischen mit TV Borken zu tun. Dann stellt sich auch Neuverpflichtung Kai Dau aus Laggenbeck vor eigenem Anhang in der Zweifach-Sporthalle vor. Im ersten direkten Duell der beiden ranghöchsten TE-Vertretungen, die sich bei fünf Absteigern zumindest den siebten Platz erhoffen, kommt es am achten Spieltag, am 10. November, in Westerkappeln.

TE-Spiele in der Landesliga

31. August

SuS Stadtlohn – Laggenbeck

Bor. Münster 2 – Westerkap.

7. September

Laggenbeck – Kinderhaus

8. September

Westerkappeln – TV Borken

21. September

Stadtlohn – Westerkappeln

Burgsteinfurt 2 – Laggenbeck

28. September

Laggenbeck – TTR Rheine 2

29. September

Westerkappeln – Kinderhaus

5. Oktober

Burgsteinfurt 2 - Westerkap.

TTC Münster 2 – Laggenbeck

12. Oktober

Jug. Merfeld – Laggenbeck

13. Oktober

Westerkap. – TTR Rheine 2

2. November

Laggenbeck – Warendorf

TTC Münster 2 – Westerkap.

10. November

Westerkappeln – Laggenbeck

16. November

Laggenb. – Lüdinghausen 2

Warendorf – Westerkappeln

23. November

J. Merfeld – Westerkappeln

Bor. Münster 2 – Laggenbeck

30. November

Laggenbeck – TV Borken

1. Dezember

Westerkap. – Lüdinghausen 2