Frederick Mahnke vom TTC Lengerich ist neuer 2. Vorsitzender

Mit einem neuen Führungs-Duo geht der Tischtennis-Kreis Steinfurt in die neue Saison. Nach dem Rücktritt von Andreas Pätzholz (TTC Lengerich) und dem Verzicht von Dirk Kolthoff ( TB Burgsteinfurt ) wurden Heiner Hüging (Germania Hauenhorst) als Kreis-Vorsitzender und Frederick Mahnke (TTC Lengerich) als sein Stellvertreter bei der gut besuchten Kreisversammlung in Dickenberg einstimmig gewählt.

Neue Jugendwartin wurde die bisherige Mädchenwartin Melanie Koch von TTR Rheine. Ihr steht Vereinskollegin Gina Ripploh als neu gewählte Schülerwartin zur Seite. Sie bilden zusammen mit ihren Amtsvorgängern Andreas Ripploh und Matthias Stockel, beide TTR Rheine, den neu eingerichteten Jugend-Ausschuss. Nicht mehr besetzt wurde die Position des Damenwartes. Diese Aufgaben nimmt nunmehr der Sportwart wahr.

Als Kassenwart fungiert weiterhin Thorsten Finke (TB Burgsteinfurt). Friedhelm Stork (Cheruskia Laggenbeck) ist auch für die nächsten zwei Jahre Beauftragter für Vereinsentwicklung. Kreis-Sportwart Ludger Keller (TTV Mettingen) wurde als Pressewart ebenfalls wiedergewählt. Er bleibt zudem Staffeleiter der Jugend- und Schülerklassen. Holger Tietmeier (SV Dickenberg) ist auch für die kommende Spielzeit, die am 30. August beginnt, Staffelleiter der sieben Herren-Staffeln.

In den voran gegangenen Jahresberichten wurden unter anderem der Anstieg der Teilnehmerzahl bei den Kreisranglistenspielen des Nachwuchses in Gravenhorst wie auch die Einführung einer Schüler-B-Kreisliga mit zehn Mannschaften sehr positiv bewertet. Gegenüber dem Vorjahr gab es auch mehr Ortsentscheide im Rahmen der mini-Meisterschaften und einen leichten Anstieg der Meldungen bei den von DJK Gravenhorst ausgerichteten Kreismeisterschaften.

Keine Zustimmung fanden zwei Anträge des SuS Neuenkirchen. Sowohl die Einführung des Freitagabend als Pflichtspieltag wie auch die Reduzierung der Mannschaftsstärke in der ersten Kreisklasse von sechs auf vier Spieler wurden mit deutlicher Mehrheit abgelehnt. Zustimmung fand der 19. April des nächsten Jahres als Termin für die Nachwuchs-Kreisranglistenspiele in Westerkappeln, wo in diesem Jahr am 14./15. September die Kreismeisterschaften über die Bühne gehen.

Die Kreis-Titelkämpfe 2020 konnten noch nicht vergeben werden. Interesse bekundete jedoch Arminia Ochtrup. Für die Kreispokalspiele wird der in diesem Jahr eingeführte Modus mit Qualifikationsspielen an Trainingstagen und einer Endrunde mit vier Teams beibehalten. Den Kreisentscheid der mini-Meisterschaften richtet 2020 der TTV Metelen aus. Leichte Veränderungen müssen nach dem Aufstieg von Cheruskia Laggenbeck in die Schüler-Bezirksliga voraussichtlich in den beiden Staffeln der Schüler-A-Kreisklasse vorgenommen werden.

Einteilung der Tischtennis-Staffeln auf Kreisebene mit TE-Teams:

Kreisliga

TV Ibbenbüren, SVC Laggenbeck II, Westfalia Westerkappeln III, TuS Recke II, SuS Neuenkirchen II, TTV Emsdetten, TuS St. Arnold, TTV Metelen III, TTR Rheine IV, TTR Rheine V

1. Kreisklasse 1

TTV Hopsten, SVB Dreierwalde I, SVB Dreierwalde II, DJK Gravenhorst III, TV Mesum, TuS Altenberge II, TB Burgsteinfurt IV, ETuS Rheine II, SuS Neuenkirchen III

1. Kreisklasse 2

BSV Leeden/Ledde, TTC Ladbergen II, SC VelpeSüd II, Westfalia Westerkappeln IV, TTV Mettingen II, TTV Mettingen III, SV Dickenberg, TV Ibbenbüren II, DJK Gravenhorst II

2. Kreisklasse 2

TTC Lengerich II, SV Dickenberg II, TTV Mettingen IV, TTV Mettingen V, SVC Laggenbeck III, TV Ibbenbüren II, TuS Recke III, TTC Ladbergen III, TTC Ladbergen IV, TTV Hopsten II

3. Kreisklasse 2

TTC Lengerich III, SV Dickenberg III, SV Dickenberg IV, Dreierwalde III, DJK Gravenhorst IV, TTV Mettingen VI, TTV Mettingen VII, Westfalia Westerkappeln V, TV Ibbenbüren IV, TTV Emsdetten IV

Jungen-Kreisliga

SC VelpeSüd, TV Ibbenbüren II, TTV Mettingen II, TTC Lengerich, SV Dickenberg I, SV Dickenberg II, Arminia Ochtrup, TTR Rheine III

Jungen-Kreisklasse

TuS Recke, Westfalia Westerkappeln, TV Ibbenbüren II, TTC Lengerich II, SVB Dreierwalde II, Germania Hauenhorst, TB Burgsteinfurt II, TTR Rheine IV

Schüler-A-Kreisklasse

Westfalia Westerkappeln, SVC Laggenbeck II, TuS Recke, TTC Lengerich II, SV Dickenberg, TV Ibbenbüren

Schüler-B-Kreisliga

SVB Dreierwalde, TTC Ladbergen I, TTC Ladbergen II, SuS Neuenkirchen I, SuS Neuenkirchen II, Arminia Ochtrup I, Arminia Ochtrup II, Arminia Ochtrup III, TTR Rheine I, TTR Rheine II, TTR Rheine III.