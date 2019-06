Preußens D schnuppert am Aufstieg

Lengerich -

Die Preußen zeigten am Dienstag eine starke Abwehrleistung und neutralisierten die individuellen Stärken der Grevener. Für den Treffer des Tages sorgte Linus Cversic in der 12. Minute auf Zuspiel von Noel Dertenkötter. Die Grevener konnten auch im weiteren Spielverlauf aus der optischen Überlegenheit keine zwingenden Torchancen kreieren und rannten sich an der kompakten Lengericher Hintermannschaft immer wieder fest. Aber auch der SCP-Nachwuchs kam bei den Entlastungsangriffen nur selten zum Abschluss und brachte den knappen Vorsprung mit Geschick über die Zeit.