Kiana Sage und Timo Haupt nicht zu schlagen

Weitere Wettkampfpraxis sammelten die Leichtathleten des TV Lengerich beim Schülersportfest des LAV Rheine. Für Sprinter Timo Haupt (M13) zeigt die Formkurve nach oben. Nachdem er seine Bestleistung in dieser Saison mehrfach verbesserte, gelang ihm in Rheine eine weitere Steigerung auf 10,68 sec., die ihm den zweiten Platz einbrachte. Mit 3,79 m im Weitsprung und erstmals erzielten 29,50 m im Ballwurf wurde er jeweils Dritter.

Finn Haudek (M14) siegte über 100 m in 14,26 sec. Im Weitsprung gelang ihm im Stadion erstmals ein Satz auf 4,57 m, mit dem er den zweiten Platz belegte. Beim Ballwurf verpasste er mit 41,50 m als Zweiter den Sieg nur um einen halben Meter.

In guter Form präsentiert sich auch Kiana Sage (W13), die gleich in drei Disziplinen neue Bestleistungen aufstellte. Am erfolgreichsten schnitt sie im Weitsprung ab, wo sie mit 3,82 m den dritten Platz belegte. Beim Sprint über 75 m wurde sie in 11,76 sec. Sechste und beim Ballwurf mit 29,50 m Siebte.

Nora Effing (ebenfalls W13) verfehlte beim Ballwurf als Vierte mit 33 m das Siegerpodest nur knapp. Über 75 m belegte sie in 11,82 sec. den siebten Platz und beim Weitsprung mit 3,65 m Rang neun.

Judith Hart (W12) gewann souverän die Ballwurfkonkurrenz. Mit einer tollen Serie – jeder Wurf jenseits der 32 m – und einer Siegerweite von 37 m stellte sie ihre jüngst aufgestellte Bestleistung ein. Beim Weitsprung wurde sie mit 3,39 m Fünfte.

Klara Sophie Peter (W11) steigerte sich beim Weitsprung mit einem tollen Satz auf 3,88 m und wurde Dritte nur zwei cm hinter der Zweitplatzierten. Über 50 m wurde sie in guten 8,08 sec. Fünfte. Auch beim Schlagball gelang ihr erstmals eine Weite von 25 m, die Platz sechs bedeutete.

Luca Haupt (M11) verbesserte seine 50 m-Zeit auf 8,24 sec. und belohnte sich mit dem fünften Platz. Beim Weitsprung erzielte er 3,25 m (12.) und beim Schlagball 25 m (10.).

Für die jüngsten Athleten war eine Dreier-Rallye ausgeschrieben. Dieser Wettkampf bestand aus einem Hindernisweitsprung, einem 30 m-Sprint nach einer Rolle vorwärts und einem Hindernisweitwurf. Jill Haudek (W8) meisterte alle drei Disziplinen bravourös und gewann den Wettkampf mit deutlichem Vorsprung. Auch Emilie Sage (W8) und Lennart Peter (M8) zeigten sich kämpferisch.

Kiana Sage, hier am Wassergraben, gewann den 800-Meter-Hindernislauf souverän.

Mit Spannung wurden die 800 m-Hindernisläufe als Highlight der Veranstaltung erwartet. Dabei mussten die Athleten über zwei Stadionrunden jeweils drei etwa 50 cm hohe Hürden sowie den Original-Wassergraben (allerdings ohne Balken) überwinden. Dies war schon eine Herausforderung und ging nicht bei allen Teilnehmern ohne kleinere Blessuren ab. Doch die TVLer machten ihre Sache gut, allen voran Kiana Sage (W13), die als geübte 800 m-Läuferin mit einer guten Technik am Wassergraben und dem nötigen Stehvermögen auf der Zielgeraden den Lauf in 3:15,04 min. für sich entschied, sowie Jill Haudek (W8), die in erstklassigen 3:48,78 min. einen tollen vierten Platz belegte.

Timo Haupt (M13) wagte sich erstmals an die 800 m heran und gewann das Rennen in der beachtlichen Zeit von 2:58,69 min. Finn Haudek (M14) belegte in 2:52,29 min. den zweiten Platz. Stolz auf ihre läuferische Leistung waren auch Emilie Sage (W8, 4:19,75 min.), Klara Sophie Peter (W11, 3:29,90 min.), Nora Effing (W13, 3:48,71 min.) und Luca Haupt (M11, 3:40,34 min.).