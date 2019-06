Am vergangenen Wochenende ging das erste Voltigierteam des Reit- und Fahrvereins Lengerich in Hunteburg in einer neuen Aufstellung an den Start. Dieses Mal lag der Fokus auf dem Nachwuchs, denn neben den erfahrenen Voltigiererinnen Malisa Benninghoff, Shirin Ventker, Corinna Kötter, Tessa Utlaut und Nell Gardlo turnten erstmals auch Nele Niemeyer, Maike Trautmann und Lilith Gardlo für das Team 1.

Die drei Nachwuchs-Voltigiererinnen, die bislang in der zweiten Mannschaft und im Einzelvoltigieren an den Start gegangen waren, hatte zuvor schon fleißig mit dem Team 1 trainiert.

Die Lengericher Voltigiererinnen zeigten tolle Übungen.

In Hunteburg traten die drei dann das erste Mal mit der 1. Mannschaft im Galopp auf dem Pferd Stanley, genannt Manni, auf dem Turnier an. Trotz neuer Konstellation belegte die Mannschaft auf Anhieb den dritten Platz. Als nächstes Ziel schauen die Mädchen mit ihren beiden Tarinerinnen Lisa Trabhardt und Lisa Wagener auf das Finale des Nachwuchsförderkreises.