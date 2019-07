Über 20 Gastspieler haben seit Trainingsbeginn bereits bei den Sportfreunden Lotte vorgespielt. Verpflichtet wurde (noch) keiner von ihnen. „Aber es sind schon einige interessante Leute dabei“, versichert Trainer Ismail Atalan . Untätig ist der Verein aber nicht. Gestern wurde Neuzugang Nummer sechs vorgestellt. Besfort Kolgeci hat einen Vertrag am Autobahnkreuz bis Juni 2020 unterschrieben.

Der 21-jährige Innenverteidiger kommt von Eintracht Braunschweig und war in der vergangenen Rückrunde an den TSV Havelse ausgeliehen. Kolgeci ist aktuell Kapitän der U21-Nationalmannschaft des Kosovo. „Ich bin froh, bei den Sportfreunden zu sein und denke, dass wir eine gute Rolle in der Regionalliga West spielen können. Hierzu möchte ich meinen Teil beitragen“, erklärt der 21-Jährige.

Kolgeci ist Linkfuß, 1,88 Meter groß und spielt auf der Position des Innenverteidigers. Für den TSV Havelse bestritt er in der Rückrunde 13 Partien, in der Hinrunde war er in 15 Partien für die U23 von Eintracht Braunschweig in der Regionalliga Nord am Ball.

Für die U21-Nationalmannschaft des Kosovo kommt Besfort Kolgeci auf neun Einsätze (ein Tor).

Zuvor waren Torhüter Jhonny Peitzmeier (18, Arminia Bielefeld), die Mittelfeldspieler Leon Demaj (21, SV Meppen), Gianluca Przondziono (19, VfL Osnabrück) und Erhan Yilmaz (24, TSV Havelse) verpflichtet worden. Defensivmann Tim Möller wurde für ein Jahr vom VfL ausgeliehen. Intensiv fahnden die Sportfreunde nun nach Leuten für die Offensive.