Neuzugang Nummer acht – und wieder ein Spieler, den nicht viele auf dem Zettel hatten: Kevin Friesenbichler räumt das Feld beim österreichischen Bundesligisten Austria Wien und wechselt zum VfL Osnabrück in die 2. Fußball-Bundesliga. Der 25-jährige Mittelstürmer hat einen bis zum 30. Juni 2021 datierten Vertrag unterzeichnet. Er erhält die Trikot-Nummer 28.

Als der Österreicher am Dienstagnachmittag auf dem Rasen der Bremer Brücke stand, schaute er genüsslich in die Runde: „Alles sehr nah beieinander hier. Ich denke, dass schon eine großartige Stimmung entstehen kann.“ Dazu wolle er seinen Beitrag leisten. Warum er seinen Vertrag bei Austria Wien aufgelöst hat? Daraus machte der Familienvater kein Geheimnis: „Wir haben uns zusammengesetzt – und beide Parteien sind zu dem Ergebnis gekommen, dass es besser ist, dass ich mir etwas Neues suche. Wir waren dort sieben Stürmer – und jeder hatte den Anspruch, Stammspieler zu sein.“

In der Jugend spielte der Österreicher beim FC Bayern München, 2014 folgte der Wechsel in die zweite Mannschaft von Benfica Lissabon. Nach einer Leihe zum polnischen Erstligisten Lechia Gdansk ging es zunächst leihweise zu seinem zweiten Jugendverein Austria Wien, der ihn schließlich fest verpflichtete. In der vergangenen Saison wurde er an den österreichischen Bundesligisten Wolfsberger AC verliehen, wo er in zwölf Spielen zwei Tore erzielte. In der Saison 2017/18 erzielte der Mann mit Europa-League-Erfahrung in 30 Spielen für Austria Wien acht Tore. Friesenbichler durchlief von der U16 bis zur U21 alle Nachwuchsnationalmannschaften Österreichs, für die er 37 Spiele bestritt.

► Unterdessen hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) die zeitgenauen Ansetzungen für die ersten beiden Spieltage in der 2. Bundesliga vorgenommen. Der VfL bestreitet am Samstag, 27. Juli, 15.30 Uhr, seine Saisonpremiere gegen den 1. FC Heidenheim.