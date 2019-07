RSG Teuto Antrup Wechte stellt in allen Altersklassen Landesmeister

Lengerich -

Am vergangenen Sonntag starteten die Fahrer­innen der RSG „Teuto“ Antrup Wechte in zwei Altersklassen in Bad Salzuflen. Die Ü18-Fahrerinnen kämpften um die Qualifikation zum Deutschen Halbfinale und den Titel „Landesmeister 2019 NRW“.