Lotte -

Das war der Wunsch der Sportfreunde Lotte. Den hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) erfüllt. Gestern stellt er den neuen Spielplan der Regionalliga vor. Der Drittliga-Absteiger startet mit einem Heimspiel in die neue Saison. Am 27. Juli stellt sich der TuS Haltern im Sportpark am Autobahnkreuz vor.