Alexander Dercho vom VfL Osnabrück: „Das war nicht mehr mein Fuß“

Knorpelschaden im Sprunggelenk. Karriereende. Die vergangenen zwei Jahre waren für Alexander Dercho alles andere als einfach. Aber jetzt hat der ehemalige Fußballprofi des VfL Osnabrück Klarheit. Über seinen zweijährigen Kampf gibt der 32-Jährige gegenüber Sportredakteur Stefan Alberti ebenso Auskunft wie über die Zeit beim VfL.

Herr Dercho, jetzt sitzen wir hier, um über Ihr Karriereende zu sprechen. Kein schöner Moment für Sie.

Alexander Dercho: Ganz bestimmt nicht. Am schönsten ist es natürlich immer, wenn man sich aussuchen kann, wann die Karriere endet. Zwei, drei schöne Profijahre hätte ich gerne noch gehabt. Aber es geht nicht nur um den Fußball, den ich nicht mehr spielen kann.

Um was denn noch?

Dercho: Um die Tatsache, dass ich auch nicht mehr eine Dreiviertelstunde am Stück durch die Stadt spazieren kann. Jeder Schritt tut dann weh, ich brauche dann erst eine Pause. Um mich etwas fit zu halten, wollte ich joggen. Geht gar nicht. Ich hätte nie damit gerechnet, dass mich diese Verletzung so aus der Bahn wirft. Aber Dr. Peter Schäferhoff hatte mir vor zwei Jahren in Köln schon nach der OP reinen Wein eingeschenkt.

Nämlich?

Dercho: Er hat gesagt, dass ich keinen Fußball mehr spielen könne. Das wollte ich nicht hören – und hatte mir vorgenommen, dem Arzt das Gegenteil zu beweisen. Aber der Fuß war nie mehr so wie vorher.

Das müssen Sie erklären.

Dercho: Ich hatte das Empfinden, als hätte ich einen anderen Fuß bekommen. Das war nicht mehr mein Fuß. Die Schritte, die Bewegungsabläufe – alles war anders. Als Fußballer kennt man Schmerzen, aber nicht solche. Jede Trainingseinheit tat weh, jeder Schritt tat weh. Da überlegt man, ob man sich überhaupt bewegen soll, weil man Angst vor diesen Schmerzen hat.

Wissen Sie noch, wie Sie sich die Verletzung zugezogen haben?

Dercho: Sehr genau. Es war während der Vorbereitung auf die Saison 2017/18. Wir haben auf dem Kleinfeld zwei gegen zwei gespielt. Ich habe den Ball geblockt und bin dann umgeknickt.

Ein Jahr später standen Sie am ersten Spieltag in der Startelf und konnten auch noch einige weitere Spiele bestreiten. Bestand da die Hoffnung, dass doch noch eine vollständige Genesung gelingen könnte?

Dercho: Ehrlich gesagt, nein. Es gab nach der OP keinen Tag mehr, an dem ich schmerzfrei war.

Also mussten Sie die Karriere als Profifußballer beenden. Nun beginnt ein neues Kapitel.

Dercho: Ja. Ich brauche ein Standbein außerhalb des Sports, deswegen absolviere ich eine zweieinhalbjährige Umschulung zum Versicherungskaufmann. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich mich in Zukunft auch weiter im Fußball und für den VfL engagiere.

Sie könnten ja auf zehn Jahre beim VfL zurückblicken, wenn Sie nicht in der Saison 2011/12 zu Arminia Bielefeld gewechselt wären.

Dercho: Aber Bielefeld war gar nicht geplant. Nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga war mit Lothar Gans besprochen, dass Konstantin Engel, Oliver Stang und ich beim VfL bleiben sollten. Dann kam Uwe Fuchs als Trainer, der ohne uns planen wollte. In Bielefeld lief es sportlich ganz gut, ich fühlte mich trotzdem nicht wohl. Dann habe ich Lothar Gans eine Nachricht geschrieben: „Lothar, ich will zurück.“ Uwe Fuchs war wieder weg, Pele Wollitz war inzwischen Trainer. Dann ging alles schnell, nachdem ich mich mit den Beteiligten in Osnabrück getroffen hatte. Ich weiß noch genau, als Pele zu mir sagte: „Du sollst ein genialer linker Verteidiger, aber auch ein schwieriger Charakter sein.“ Da musste ich auch erst mal schlucken, und Pele legte nach: „Das kriege ich aber hin.“

Bleiben wir noch etwas bei den Begleitern Ihrer Karriere: Lothar Gans.

Dercho: Er ist dafür verantwortlich, dass ich so lange hier geblieben bin. Er war eine Art Ziehvater für mich. Wenn es sein musste, hat er mir auf eine sehr angenehme Art den Kopf gewaschen.

Karsten Baumann.

Dercho: Unter seiner Regie war ich noch sehr jung, da hatte ich nicht so eine enge Bindung. Er hat oft zu mir gesagt: „Alex, du bist hier mit Abstand der beste Spieler. Nur du musst das auch auf dem Feld zeigen.“

Maik Walpurgis

Dercho: Seine Idee, wie er Fußball spielen ließ, hat mich sehr gefesselt. Seine Arbeit hat mich ein wenig an die Schule erinnert: Bei dem härtesten Lehrer, den du am wenigsten magst, lernst du das meiste.

Joe Enochs.

Dercho: Ein toller Mensch, ein toller Trainer. Zu ihm hatte ich die beste menschliche Beziehung, was sicher auch daran lag, dass ich schon älter war.

Daniel Thioune

Dercho: Und Merlin Polzin. Den zähle ich unbedingt dazu. Vielleicht das kompletteste Duo, das ich kennengelernt habe. Manche taktische Schulung von Merlin hat mich an eine Vorlesung in der Uni erinnert. Ein Wahnsinns-Input, unglaublich stark – sportlich und menschlich.

Gibt es besondere Ereignisse beim VfL, die in Erinnerung bleiben?

Dercho: Hier wurde es eigentlich nie langweilig. Eine Geschichte: Als wir aus der 2. Bundesliga abgestiegen sind, hatte mich Roger Schmidt zum Frühstück nach Paderborn eingeladen, um über meine Zukunft zu sprechen. Während der Rückfahrt bekam ich einen Anruf aus Osnabrück, in dem mir mitgeteilt wurde, dass die Polizei meine Wohnung aufgebrochen habe und die Steuerprüfer meine Wohnung durchsucht hätten. Die Steuerfahndung war nicht nur beim VfL, sondern auch bei mir. Zwei Laptops waren weg, meine Gehaltsunterlagen, Briefe und weitere Dinge. Ich habe aber alles zurückbekommen.