Wie an den beiden Wochenende zuvor absolviert der VfL Osnabrück auch an diesem Wochenende einen Testspiel-Doppelpack. Am Freitagabend war der Zweitliga-Aufsteiger zu Gast beim FC Oberneuland aus der Bremen-Liga. Am heutigen Samstag treten die Lila-Weißen gegen den West-Regionalligisten SV Rödinghausen an. Anstoß ist um 13 Uhr in Kalkriese. Am Montag fährt der VfL-Tross dann ins Trainingslager nach Venlo.

Das gestrige Spiel in Oberneuland war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet. Gestern hat er es bereits getan, auch heute legt Trainer Daniel Thioune Wert darauf, dass sich die Mannschaft langsam aber sicher einspielt. Zwar möchte er allen Akteuren, die zur Verfügung stehen, Einsatzzeiten geben, im Vordergrund steht aber das Verfeinern der Abläufe.

Mit dabei sein wird auch Neuzugang Nummer neun. Gestern verpflichtete der VfL Lukas Gugganig, der zuletzt bei der SpVgg Greuther Fürth in der 2. Bundesliga unter Vertrag stand. Der Innenverteidiger hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021 unterschrieben. Ausgebildet wurde der 24-jährige Österreicher im Nachwuchsleistungszentrum von RB Salzburg, von wo aus es ihn 2013 zum FC Liefering (2. Liga in Österreich) in den Seniorenbereich zog. 2015 wechselte Gugganig nach Deutschland zum FSV Frankfurt. Bei den Hessen absolvierte der 1,91-Meter-Mann 25 Spiele in der 2. Bundesliga. 51 weitere Partien im Fußballunterhaus kamen nach seinem Wechsel zur SpVgg Greuther Fürth hinzu.

VfL-Sportdirektor Benjamin Schmedes: „Lukas Gugganig verfügt trotz seines jungen Alters bereits über viel Erfahrung in der 2. Bundesliga. Mit seiner technischen Ausbildung, der Körpergröße sowie seinem Antizipationsverhalten passt er in das von uns aufgestellte Profil des weiteren Defensivspielers. Neben seiner gelernten Position des Innenverteidigers ist er zudem auch im defensiven Mittelfeld einsetzbar.“

Damit ist auch für den EX-Lotter Gerrit Nauber kein Platz mehr. Der 27-jährige hatte sich zuletzt beim VfL fit gehalten, ist aber bereits weiter gezogen.