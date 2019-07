Jaroslaw Lindner , der die Lotter am Samstag in Hasbergen schon nach fünf Minuten in Führung gebracht hatte, zog sich in dem Spiel (Endstand 4:2 für Lotte) allerdings einen Muskelfaserriss zu. „Er wird länger ausfallen. Das ist sehr bitter“, bedauert SFL-Trainer Ismail Atalan die Verletzung seines Stürmers, der in den Testspielen bisher gute Leistungen gezeigt hatte. Auch für Jeron Al-Hazaimeh endete die Partie mit einer Verletzung. Die erwiese sich jedoch als nicht so schwerwiegend, wie Atalan auf Anfrage unserer Zeitung erleichtert mitteilte.

Vor Lindner hatten sich bereits Neuzugang Erhan Yilmaz und Alexander Langlitz beim 2:1-Sieg gegen Jeddeloh verletzt. Langlitz wurde zuletzt vorsichtshalber geschont, doch Yilmaz fällt mindesten drei Wochen aus.

Am Sonntag stand eine Aktion der Sportfreunde mit Kindern im Stadion auf dem Programm. Montag und Dienstag bitte Atalan seinen Mannen zu jeweils zwei Trainingseinheiten. Am Dienstagabend folgt der dann nächste Test. In Ankum trifft SF Lotte um 19 Uhr auf NEC Nijmwegen.