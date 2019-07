TV Lengerich freut sich über Platz vier

Nachdem die Hinrunde der Münsterlandliga im Mai in Recklinghausen mit Platz sechs nicht nach Wunsch verlaufen war, war die Motivation beim nachgerückten Turnnachwuchs für die Rückrunde in Greven groß. Die Mannschaften auf den Plätzen eins bis vier in den Ligen beim Kunstturnen dürfen um den Aufstieg turnen, die Plätze fünf bis acht müssen gegen den Abstieg turnen – eine Verbesserung auf Platz vier hatten die Mädchen fest im Blick. Am Ende waren es hauchdünne 0,15 Punkte, die dem TV Lengerich den nötigen Vorsprung für Platz vier sicherten vor Arminia Ochtrup.

Nachdem Nathalie Stolz in die Landesliga nachrücken durfte und Elena Niggetiedt wegen schulischer Termine in dieser Saison nicht zu Verfügung stand, war die Saison personell schwierig für die zweite TVL-Mannschaft. Daher rückten mit Pippa Hülsmeier und Jenna Haudek zwei Nachwuchskräfte zu Katharina Kamphues , Giulia Seyffarth und Sophie Vogel in die Mannschaft. Sie zeigten, dass sie richtig sind.

Ein bisschen Aufregung herrschte zu Beginn, da der Schwebebalken als Startgerät stets für zusätzliche Nervosität sorgt. Vor allem dank Startturnerin Katharina Kamphues ging nichts schief. Katharina legte mit einer großartigen Übung vor, für die sie mit 12,25 Punkten die höchste Wertung der Liga erhielt. Da auch Jenna Haudek, Giulia Seyffarth und Pippa Hülsmeier ihre Nerven im Zaum hatten, fuhr das Team das zweitbeste Mannschaftsergebnis ein. Einen Dämpfer gab es beim Bodenturnen, wo die Wertung der Kampfrichter nach Eindruck der Lengericher zu niedrig ausfielen.

Mit Wut im Bauch klappte es am Sprung und am Boden dafür umso besser. Die Mädchen turnten sauber ihre Übungen und durften sich am Ende freuen. Mit Platz vier haben sie zwar nur eine kleine Chance in die zweite Münsterlandliga aufzusteigen, aber ein Abstieg in die Bezirksliga ist nicht mehr möglich. Für Katharina Kamphues gab es bei der Siegerehrung noch eine besondere Auszeichnung: Sie erturnte die zweithöchste Gesamtwertung der Liga. Bis zum zweiten Advent hat die Mannschaft nun Zeit, sich auf die Anforderungen in der zweiten Münsterlandliga vorzubereiten.

Nicht so viel Glück hatte in dieser Saison die erste TVL-Mannschaft. Marlene Mundus, Nicole Hense, Giulia Rheinisch, Lisa Müller, Nathalie Stolz und Marie Duwendag kamen nach drei Wettkämpfen nicht über Platz sieben hinaus und müssen damit Ende November gegen den Abstieg in die Landesliga 2 turnen. Die Personalprobleme in dieser Mannschaft reißen nicht ab. Nachdem während der Saison Lisa Müller und Marie Duwendag durch ihr Studium in Ungarn bzw. Holland nicht voll einsatzfähig waren, fallen für die Relegation Marie Duwendag und Giulia Rheinisch wegen Auslandsaufenthalten aus.