Sie hatte sich im Mai mit Top-Leistungen in vier Disziplinen für dieses Event mit den Leichtathletinnen aus den westdeutschen Leichtathletik-Zentren qualifiziert und für den Kurzsprint und den Weitsprung gemeldet.

Mit einer Platzierung im Vorderfeld konnte sie laut Meldeliste nicht rechnen. Sie wollte aber im Kampf mit der starken Konkurrenz gern ihre persönlichen Bestleistungen angreifen.

Da sie im Juni nur eingeschränkt trainieren konnte, gelang das beim Saison-Höhepunkt leider nicht.

Im 100-m-Sprint wurden aus 30 Sprinterinnen in fünf Vorläufen die Teilnehmerinnen für die Zeitendläufe ermittelt. Lilli lief im ersten Lauf in 12,68 Sekunden als Vierte über die Ziellinie. Überraschend gab es neben den üblichen A- und B-Endläufen athletenfreundlich auch einen C-Endlauf, dafür war die TVLerin nun benannt.

Da aus TVL-Sicht ein solcher Start nicht eingeplant war, entschied sich Lilli nur schwer, aber in der Hoffnung auf eine Zeitverbesserung für eine Teilnahme. Da sie aber im C-Lauf den mit Abstand stärksten Gegenwind der gesamten Disziplin hatte, erfüllte sich der Wunsch als wiederum Viertplatzierte in 13,09 Sekunden nicht. So blieb sie wie in der Meldeliste auf Rang 19 notiert.

Durch die kurzfristige Entscheidung für den zweiten Sprint konnte sie sich nicht mehr einspringen für den Weitsprungwettbewerb, in dem 18 Kandidatinnen antraten. Lillis erster Versuch, bei dem sie vor dem Brett absprang, wurde mit 5,30 Metern gemessen. Das ließ Hoffnung auf einen besseren Wettkampfverlauf aufkommen, aber die Anlaufprobleme blieben. So reichte ein weiterer Sprung auf diese Marke nicht für den Endkampf. Lilli landete auf dem 12. Platz. Wenn auch nicht die erhoffte Leistungssteigerung erreicht wurde, war schon die Teilnahme an einer solchen perfekt organisierten Großveranstaltung ein Erlebnis. Am Freitag will die Aktive des TVL in Minden noch einmal an den Start gehen.