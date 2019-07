Der defensive Mittelfeldspieler hat sich beim Testspiel in Rheine einen Anriss des Syndesmosebandes im rechten Sprunggelenk zugezogen, wie eine MRT-Untersuchung am Montag in Osnabrück ergab. „Er ist schon ein kleiner Terrier, und es ist unangenehm, gegen ihn zu spielen, weil er die Zweikämpfe sucht und immer wieder umschaltet“, umriss Thioune die Stärken des 24-jährigen Zugangs von Wacker Innsbruck, der nun die nächsten sechs bis acht Wochen ausfällt. „Die Balleroberungsmentalität, die Bryan auszeichnet, wird uns fehlen“, sagte Thioune.

Henning blieb ebenso wie die weiteren verletzten Spieler in der Heimat. 22 Feldspieler und vier Torhüter sowie die meisten aus dem neunköpfigen Funktionsteam rollten pünktlich um 15 Uhr mit dem Mannschaftsbus auf den Hotelparkplatz im Venloer Stadtbezirk Tegelen. Keine 30 Minuten zuvor hatte Zeugwart Mario Richter mit einer Bulli-Ladung Trainingsutensilien die Vorhut gebildet.

Das Preis-Leistungs-Verhältnis und kurze Distanzen vor Ort sprachen für Venlo – genau wie die Nähe zu Osnabrück. „Sonst verlierst du letztlich einen Tag, wenn du weiter in den Süden reist“, erklärte Julius Ohnesorge die Präferenz für die Niederlande. Der Teammanager hatte sich im Frühjahr die Hotels und Trainingsplätze angeschaut, die von der Agentur „onside“ als Vorauswahl angeboten worden waren. Auf Grundlage von Ohnesorges Eindrücken traf Sportdirektor Benjamin Schmedes die Entscheidung für Venlo.

Das Gesamtpaket kam auch bei Trainer und Spielern gut an. „Es ist ein tolles Hotel. Wir sind unter uns, haben Möglichkeiten zu regenerieren. Die Wege zum Platz sind kurz, und der Platz ist im guten Zustand“, urteilte Thioune nach den ersten Eindrücken. „Wir können die Tage gut nutzen, um uns die Sachen zu erarbeiten, die wir vorhaben. Wir sind absolut zufrieden“, pflichtete ihm Marc Heider bei. Die Trainingsanlage mit insgesamt elf Rasenplätzen, die sich mehrere unterklassige Clubs aus Tegelen teilen, liegt vom Hotel nur wenige Hundert Meter querfeldein entfernt – eine gute Distanz für ein Aufwärmprogramm mit dem Fahrrad. Als das geschafft war, ging es am Montag gleich für knapp zwei Stunden auf den Platz. Das schnelle Umschaltspiel stand im Fokus der Übungen. Linksverteidiger Kevin Wolze absolvierte mit Athletiktrainer Patrick Jochmann ein individuelles Programm. Nach dem Testspiel gegen Rödinghausen am Samstag hatten sich die Muskeln im linken Oberschenkel gemeldet. Weil die Spielformen auch schnellere Bewegungen erforderten, „wollten wir nichts riskieren“, sagte Thioune. Am Dienstag machte Wolze das normale Trainingsprogramm aber schon wieder mit.

Terminiert sind zwei Testspiele: Am Mittwoch (18.30 Uhr) gegen Union Nettetal sowie am Freitag (17 Uhr, Gegner offen). Beide Partien finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.