„Es war genau der richtige Schritt“

Und dann schlug Tim Dannebergs große Stunde im Trainingslager des VfL Osnabrück in Venlo. Beim abschließenden Elfmeterschießen fehlte einem Team ein Spieler. Der 33-Jährige trat an, verwandelte und tanzte – so glücklich über einen Treffer wie eh und je. Der augenscheinlich größte Unterschied zu früher: Inzwischen trägt Danneberg Blau, die Farbe des Funktionsteams, und nicht mehr das Trainingsshirt eines Spielers.

„Ich würde lügen, wenn ich sage, dass es mir beim Training nicht in den Füßen kribbelt. Es ist ja erst anderthalb, zwei Monate her, dass ich noch als Spieler gekickt habe“, sagt Danneberg. Die Umschulung vom Spieler zum Co-Trainer ist noch in vollem Gange. „Früher bist du auf den Platz gegangen, hast die Einheiten vom Trainer vorgestellt bekommen und die Übungen ausgeführt. Jetzt bist du gedanklich in jedem Detail drin und weißt ganz genau, wie die Aktionen aussehen sollen“, skizziert er die größte Umstellung.

„Es ist für ihn erst mal wichtig, dass er seine Erfahrungen sammelt. Viele Dinge sind für ihn neu“, sagt Trainer Daniel Thioune. Die neuen Eindrücke müsse Danneberg „erst mal ein bisschen für sich sortieren“, bevor in der Umschulung weitere Aufgaben hinzukommen.

Danneberg hätte auch noch weiterspielen können. Es habe Angebote gegeben, im Ausland oder 400 bis 500 Kilometer entfernt von der Familie. Die ging selbstverständlich vor, auch wenn der Entschluss für das Karriereende reiflich überlegt werden musste. „Ich habe meine Zeit gebraucht“, gibt Danneberg zu: „Es ist mir schwer gefallen, die Karriere zu beenden. Ich fühle mich noch so fit, dass ich drei, vier Jahre auf einem gewissen Niveau hätte spielen können.“ Und auch wenn er „schon noch Bock auf ein Zweitliga-Jahr“ beim VfL gehabt hätte, sagt er inzwischen: „Aktuell fühlt es sich gut an. Für mich ist es genau der richtige Schritt gewesen.“

Für frühere Mitspieler wie Bashkim Ajdini war es „schon ein komisches Gefühl, ihn das erste Mal in Blau zu sehen“, gibt der Innenverteidiger zu, „aber wir können das ganz gut trennen“. Danneberg habe schon als Spieler ein gutes Standing in der Mannschaft gehabt. „Er hat gute Ansprachen in der Kabine gehalten. Da fällt es einem leichter, ihn in seiner neuen Position anzunehmen“, sagt Ajdini.

Bleiben wird Danneberg auch nach dem Karriereende erst einmal der Titel des Rekordspielers in der 3. Fußball-Liga. Seine ärgsten Konkurrenten haben ebenfalls ihre Profikarriere beendet oder spielen nicht mehr in der 3. Liga. „Diese Rekordzahlen haben mich nie interessiert“, sagt er. Ob er den Rekord mit seinem Karriereende womöglich schnell einbüßen würde, „darüber habe ich gar nicht so nachgedacht. Das war für mich nicht der entscheidende Faktor.“

Wichtiger war die neue Perspektive, und manchmal gibt es sie ja noch: Die Momente, in denen Danneberg gegen den Ball treten darf wie eh und je. „Das Gute ist, dass ich immer noch in dem Geschäft aktiv bin, das ich liebe“, sagt er, „und das ist der Fußball“.

► Im Rahmen des Trainingslagers setzte sich der VfL am Mittwoch in einem Testspiel gegen den Oberligisten Union Nettetal problemlos mit 12:0 durch. Bis zur neunten Minute hatte Benjamin Girth die Lila-Weißen bereits mit 3:0 in Front geschossen. Weiter trafen Marc Heider (3), Anas Ouahim (2), Etienne Amenyido, Marcos Alvarez sowie die Neuzugänge Lukas Gugganig und Kevin Friesenbichler.

Heute (Freitag) steht ein weiteres Testspiel an gegen einen allerdings geheimen Gegner unter Ausschluss der Öffentlichkeit.