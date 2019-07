Noch sind die Sportfreunde Lotte nicht ganz auf die nötige Betriebstemperatur für die in zwei Wochen beginnende Saison der Regionalliga West angekommen, aber sie sind auf dem besten Weg dahin. Der Test in Ankum am vergangenen Dienstag (0:1 gegen NEC Nijmwegen) weckt – trotz der ersten Testspielniederlage – berechtigte Hoffnungen.

Nach dem Freundschaftskick am Freitagabdend in Halen wartet auf die Blau-Weißen am Samstag der vorletzte Härtetest. um 12.30 Uhr erfolgt der Anpfiff in Lohne-Wiethmarschen (bei Lingen) im Testspiel gegen den FC Groningen . Die Niederländer, in der vergangenen Saison Achter der Ehrendivision – dürften eine noch härtere Prüfung sein, als Zweitligist Nijmwegen. Nach dem Ankum-Auftritt sah SFL-Coach Ismail Atalan schon eine Menge Potenzial. „Aber wir müssen weiter arbeiten und uns verbessern“, so Atalan. Der Angriff ist dabei immer noch das Sorgenkind der Blau-Weißen. Ein Knipser fällt nicht vom Baum.