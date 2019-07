Der neue Spielplan ist da: Saison verspricht Spannung

Ab dem 11. August wird es wieder spannend. Dann starten die Seniorenfußballer der Kreisligen des Tecklenburger Landes in die neue Saison. Was die Kreisliga A angeht, die dürfte spannend werden, wie lange nicht mehr. Mit der Ibbenbürener SV 2 ist nur noch eine Reserve-Mannschaft dabei, dafür aber mit Preußen Lengerich, Teuto Riesenbeck und Arminia Ibbenbüren drei Bezirksliga-Absteiger, die das Niveau deutlich anheben dürften. Auch die beiden Aufsteiger SW Lienen und SV Dickenberg gehen mit großen Ambitionen in die neue Saison.

Die stellt sich ein wenig anders da als in den vergangenen Jahren. Beim jüngsten Kreistag der Seniorenfußballer wurde beschlossen, die Wochenspieltage abzuschaffen und damit auch die lange Winterpause, die schon mal über dreieinhalb Monate lang war. Diesmal läuft der Spielbetrieb bis zum 8. Dezember. Zwei Rückrundenspieltage werden im alten Jahr noch absolviert. Weiter geht es dann bereits am 16. Februar 2020. Nach einer folgenden Karnevalspause geht es ab dem 1. März 2020 mit wöchentlichen Spielen bis zum Finale am 24. Mai 2020 weiter.

Schon der erste Spieltag der neuen Saison hat es in sich. Während Aufsteiger SW Lienen gegen Brukteria Dreierwalde mit einem Heimspiel starten darf, muss SV Dickenberg zu Falke Saerbeck reisen.

Preußen Lengerich ist zum Auftakt zu Gast bei Eintracht Mettingen, während der VfL Ladbergen die DJK Arminia Ibbenbüren erwartet. Zu einem echten Spitzenspiel kommt es zwischen dem Vorjahreszweiten SC Halen und dem dritten Absteiger Teuto Riesenbeck. Auch das Duell zwischen SC Dörenthe und TuS Graf Kobbo Tecklenburg ist nicht ohne.

Am dritten Spieltag kommt es bereits zum ersten Nachbarschaftsderby zwischen dem VfL Ladbergen und Preußen Lengerich, während sich SW Lienen und die Preußen am 10. November (14. Spieltag) gegenüberstehen. Zum letzten Mal kam es zu diesen Duellen in der Saison 2013/14. In dem Spieljahr mussten Lienen und Ladbergen als Absteiger den bitteren Gang in die Kreisliga B antreten, während Lengerich den Aufstieg in die Bezirksliga klar machte. Bis in die Anfänge der 1970er Jahre muss man zurückblicken, um auf ein Duell zwischen Preußen Lengerich und TuS Graf Kobbo Tecklenburg zurückzublicken. Zu einer Neuauflage kommt es am fünften Spieltag, 8. September.

Die Kreisliga-A-Spiele:

1. Spieltag, 11. August

Ibbenbürener SV 2 - SV Büren

Teuto Riesenbeck - SC Halen

VfL Ladbergen - A. Ibbenbüren

SW Esch - Westf. Hopsten

Eintr. Mettingen - Pr. Lengerich

SW Lienen - Brukt. Dreierwalde

Falke Saerbeck - SV Dickenberg

SC Dörenthe - TGK Tecklenburg

2. Spieltag, 18. August

SV Dickenberg - SW Lienen

Dreierwalde - Ibbenbür. SV 2

SV Büren - Eintr. Mettingen

Pr. Lengerich - SW Esch

Westf. Hopsten - VfL Ladbergen

Arm. Ibbenbüren - SC Dörenthe

Tecklenburg - Teuto Riesenbeck

SC Halen - Falke Saerbeck

3. Spieltag, 25. August

Ibbenbürener SV 2 - Dickenberg

Teuto Riesenbeck - Saerbeck

VfL Ladbergen - Pr. Lengerich

SW Esch - SV Büren

SW Lienen - SC Halen

Tecklenburg - A. Ibbenbüren

SC Dörenthe - Westf. Hopsten

4. Spieltag, 1. September

SV Büren - VfL Ladbergen

Pr. Lengerich - SC Dörenthe

W. Hopsten - TGK Tecklenburg

Falke Saerbeck - SW Lienen

5. Spieltag, 8. September

Teuto Riesenbeck - SW Lienen

VfL Ladbergen - Br. Dreierwalde

TGK Tecklenburg - Pr. Lengerich

6. Spieltag, 15. September

SV Dickenberg - VfL Ladbergen

SV Büren - TGK Tecklenburg

Pr. Lengerich - Arm. Ibbenbüren

SW Lienen - Ibbenbürener SV 2

5. Spieltag, 22. September

VfL Ladbergen - SC Halen

Eintr. Mettingen - SW Lienen

Westf. Hopsten - Pr. Lengerich

TGK Tecklenburg - Dreierwalde

8. Spieltag, 29. September

SV Dickenberg - Tecklenburg

Pr. Lengerich - T. Riesenbeck

SW Lienen - SW Esch

Falke Saerbeck - VfL Ladbergen

9. Spieltag, 6. Oktober

VfL Ladbergen - SW Lienen

Pr. Lengerich - SV Büren

TGK Tecklenburg - SC Halen

10. Spieltag, 13. Oktober

Ibbenbürener SV 2 - Ladbergen

Br. Dreierwalde - Pr. Lengerich

SW Lienen- SC Dörenthe

Saerbeck - TGK Tecklenburg

11. Spieltag, 20. Oktober

VfL Ladbergen - E. Mettingen

Pr. Lengerich - SV Dickenberg

TGK Tecklenburg - SW Lienen

12. Spieltag, 27. Oktober

Ibbenbür. SV 2 - Tecklenburg

SW Esch - VfL Ladbergen

SW Lienen - Arm. Ibbenbüren

SC Halen - Pr. Lengerich

13. Spieltag, 3. November

T. Riesenbeck - VfL Ladbergen

Pr. Lengerich - Falke Saerbeck

Westf. Hopsten - SW Lienen

TGK Tecklenburg - E. Mettingen

14. Spieltag, 10. November

SW Lienen - Pr. Lengerich

VfL Ladbergen - SC Dörenthe

SW Esch - TGK Tecklenburg

15. Spieltag, 17. November

Tecklenburg - VfL Ladbergen

SV Büren - SW Lienen

P. Lengerich - Ibbenbür. SV 2

Rückrunde

16. Spieltag, 1. Dezember

A. Ibbenbüren - VfL Ladbergen

Pr. Lengerich - Eintr. Mettingen

Br. Dreierwalde - SW Lienen

TGK Tecklenburg - SC Dörenthe

17. Spieltag, 8. Dezember

SW Lienen - SV Dickenberg

SW Esch - Pr. Lengerich

VfL Ladbergen - Westf. Hopsten

Riesenbeck - TGK Tecklenburg

18. Spieltag, 16. Febr. 2020

Pr. Lengerich - VfL Ladbergen

SC Halen - SW Lienen

Arm. Ibbenbüren - Tecklenburg

19. Spieltag, 1. März 2020

VfL Ladbergen - SV Büren

SC Dörenthe - Pr. Lengerich

TGK Tecklenburg - W. Hopsten

SW Lienen - Falke Saerbeck

30. Spieltag, 24. Mai 2020

VfL Ladbergen - Tecklenburg

Ibbenbür. SV 2 - Pr. Lengerich

SW Lienen - SV Büren