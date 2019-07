Das erste Saisonspiel gegen den TuS Haltern bestreiten die Sportfreunde Lotte am Sonntag, 28. Juli. Anstoß im Sportpark am Lotter Kreuz ist um 14. Uhr. Auch am zweiten Spieltag sind die Sportfreunde Sonntags gefordert. Die Begegnung bei Borussia Dortmund II findet am 4. August um 16.30 Uhr statt. Alle weiteren Spiele – mit Ausnahme der ersten Englischen Woche – finden jeweils Samstags statt.

Nachfolgend die Termine:

► 1. Spieltag: SFL - TuS Haltern, Sonntag, 28. Juli, 14 Uhr

► 2. Spieltag: Borussia Dortmund II - SFL, Sonntag, 3. August, 16.30 Uhr

► 3. Spieltag: SFL - VfB Homberg, Samstag, 10. August, 14 Uhr

► 4. Spieltag: 1. FC Köln U23 - SFL, Samstag, 17. August, 14 Uhr

► 5. Spieltag: SFL - SV Rödinghausen, Samstag, 24. August, 14 Uhr

► 6. Spieltag: SG Wattenscheid 09 - SFL, Samstag, 31. August, 14 Uhr

► 7. Spieltag: SFL - Rot-Weiß Oberhausen, Samstag, 07. August, 14 Uhr

► 8. Spieltag: spielfrei

► 9. Spieltag: SFL - SV Lippstadt, Samstag, 21. September, 14 Uhr

► 10. Spieltag: Bonner SC - SFL, Dienstag, 24. September, 19.30 Uhr

► 11. Spieltag: SFL - FC Schalke 04 U 23, Samstag, 28. September, 14 Uhr