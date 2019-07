Das Paar hatte das Finalspringen (L mit Stechen) sowie drei Qualifikationen (normale L Springen in Lengerich, Emsdetten und Ochtrup) gewonnen und damit die Höchstpunktzahl erreicht. Zusätzlich sicherten sich die beiden Rang drei in einem weiteren L-Springen.

Laura Wellensiek vom RV Ladbergen startete mit L’Amie in Mesum. In der Dressurreiterprüfung der Klasse A belegten die beiden Rang zwei (7,8). Hennes Berlemann wurde mit Nala Fünfter im Führzügelwettbewerb.

Verena Löpmeier und Loretta Loca holten sich jeweils in einer Springpferde-A* und in Münster-Roxel in einer Springpferde-A** den dritten Platz.

Maja Osterhaus und Polly das Pony gewannen die 1. Wertung für die Jugendkreismeisterschaft der Ponyreiter mit der Note 8,0. Geritten wurde hier eine Dressurreiter A. Im Finale wurde eine A**-Dressur geritten. Hier bekamen Maja und Polly das Pony eine 6,8. In der Gesamtwertung bedeutete das Platz sechs für die Jugendkreismeisterschaft der Ponyreiter. In einem Stilspringwettbewerb sattelte Maja Bonnygirl und landete mit 7,9 auf dem vierten Platz.