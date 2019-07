Finn Haudek (Jugend M14), der im Hochsprung mit 1,57 m Bronze bei den Westfälischen U 16-Jugendmeisterschaften in Paderborn gewonnen und seine Bestleistung vor zwei Wochen in Ibbenbüren um fünf Zentimeter auf 1,64 m gesteigert hatte, kam in seiner Paradedisziplin nicht an seine Bestmarke heran. Übersprungene 1,55 m langten jedoch für den Tagessieg. Darüber hinaus gewann er auch die Konkurrenzen über 100 m (14,02 sec.), 800 m (2:35,28 min.) und im Weitsprung (4,58 m).

Jenna Haudek (Kinder W11) siegte im Hochsprung mit persönlicher Bestleistung (1,35 m) und über 800 m (2:59,38 min.). Im Weitsprung gelang ihr erstmals ein Satz auf 4 m, der ihr den dritten Platz einbrachte. Über 50 m (8,03 sec.) wurde sie Dritte und beim Schlagball (25,5 m) Sechste.

Auch Jill Haudek (Kinder W8) glänzte mit drei Hausrekorden und gewann die Wettbewerbe über 50 m (9,07 sec.), im Weitsprung (2,72 m) und im Schlagball (21 m).

Katja Hart, Katrin Paschedag und Frank Neumann gewannen zusammen sieben Titel bei den Senioren-Münsterlandmeisterschaften in Telgte. Dreifache Münsterlandmeisterin wurde Katja Hart (W45), die sich über 100 m (16,41 sec.), im Weitsprung (3,67 m) und im Kugelstoßen (8,31 m) behauptete.

Katrin Paschedag (M60) gewann im Kugelstoßen (8,95 m) und im Diskuswurf (19,97 m). Einen Doppelerfolg feierte auch Frank Neumann (M55), der sich ebenfalls im Kugelstoßen (10,23 m) und im Diskuswurf (33,15 m) durchsetzte.