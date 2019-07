Rekordhalter im Kreis Steinfurt ist DJK TTR Rheine mit 14 Vertretungen vor TB Burgsteinfurt mit dreizehn und TTV Mettingen mit elf. An fünfter Stelle folgt der TV Ibbenbüren mit acht Teams. Während der TVI und der TTC Lengerich vier Nachwuchsmannschaften aufbieten, sind DJK Gravenhorst, TTV Hopsten und BSV Leeden/Ledde erneut im Nachwuchsbereich nicht vertreten.

Drei Tage nach dem Ende der Sommerferien beginnen auf Kreisebene im Herrenbereich die Meisterschaftsspiele. Die Nachwuchsteams steigen eine Woche später in den Spielbetrieb ein. Im Blickpunkt steht wieder die Herren-Kreisliga mit vier Vertretungen aus dem Tecklenburger Land und sechs aus dem Altkreis Burgsteinfurt. Als Favoriten auf die Meisterschaft werden Vize-Meister TTV Metelen III, TTR Rheine IV und der Vorjahresdritte TV Ibbenbüren gehandelt.

Die Ibbenbürener mit Rückkehrer Christian Achunov an Position eins bekommen es zum Auftakt am 31. August an eigenen Tischen mit dem TTV Emsdetten zu tun. Eine Woche später steht für den TVI die erste echte Bewährungsprobe bei TTV Metelen III an. Auf diesen Gegner trifft Bezirksklassenabsteiger TuS Recke II, der Julian Dirksmeier und Daniel Hülemeyer an die Erstvertretung abgeben musste und Tim Busemeier als Nummer eins aufbietet, am ersten Spieltag.

Vor lösbaren Aufgaben steht der Vorjahressechste Cheruskia Laggenbeck II, der sich mit Routinier Jürgen Bergjohann aus der Landesligatruppe verstärkt hat, in den ersten beiden Spielen. Johannes Eggemeier und Co. trauen sich sowohl beim Bezirksklassenabsteiger TuS St. Arnold als auch in eigener Halle gegen Aufsteiger Westfalia Westerkappeln III einen Sieg zu. Die Westfalia-Dritte, die Marvin Witt und Thorsten Maier im oberen Paarkreuz gemeldet hat, startet mit einer Heimpartie gegen Mitaufsteiger TTR Rheine V.

Vier Vereine auf dem Tecklenburger Land sind mit ihrer Erstvertretung in der 1. Kreisklasse am Start. In der Staffel 1 hat der TTV Hopsten zum Auftakt spielfrei. Danach gastiert das von Michael Töns angeführte Sextett beim Abstiegskandidaten SuS Neuenkirchen III. Brukteria Dreierwalde mit Neuzugang Jannet Schepers im mittleren Paarkreuz trifft nach dem Derby gegen die eigene Zweitvertretung vor eigenem Anhang auf Kreisligaabsteiger und Meisterschaftsfavorit TV Mesum.

In der Staffel 2 erhoffen sich der SV Dickenberg und BSV Leeden/Ledde, die Kreisligaabsteiger TTV Mettingen II als Meisterschaftsfavorit sehen, einen Platz in der oberen Tabellenhälfte. Die Leedener müssen am ersten Spieltag beim Vorjahressechsten DJK Gravenhorst II, dem in Bestbesetzung einiges zugetraut wird, antreten. Auf das SVD-Team, das mit dem neuen Abteilungsleiter Uwe Keßling als Nummer eins spielt, wartet zur selben Zeit bei TTC Ladbergen II ebenfalls eine Auswärtspartie.