Das erste Heimspiel steht eine Woche später (Sonntag, 1. September, 15 Uhr) gegen Union Wessum an. Durch den Abstieg von Teuto Riesenbeck hat der BSV mit Arminia Ibbenbüren 2 nur noch ein TE-Team als Gesellschaft. Zum Duell in der Hinrunde kommt es am 10. November in Schierloh. Die Hinrunde endet am 17. November, am 1. Dezember wird der erste Rückrundenspieltag ausgetragen, danach ist Winterpause. Am 1. März 2020 wird die Rückrunde fortgesetzt. Saisonfinale ist am 24. Mai 2020.

Mit sieben Neuzugängen – Abgänge sind nicht zu verzeichnen – gehen die Brochterbeckerinnen die neue Meisterschaftssaison an. Bereits in der Winterpause kam Britta Meerkötter (früher 1. FC Nordwalde) zum Kleeberg. Fiona Heitkamp kommt aktuell von Arminia Ibbenbüren und Madlen-Colette Mohring vom BSV Ostbevern . Aus dem eigenen U 17-Nachwuchs rücken mit Sophie Kramer, Laura Rhode, Maren Adick und Anna-Lina Thele weitere vier Spielerinnen neu in den Seniorinnenbereich. Neuer Trainer beim BSV ist Andrew Celiker, bis Oktober 2018 Coach des BSV Ostbevern, als Nachfolger von Jens Hartmann.

Am Sonntag, 28. Juli, steht das erste Testspiel auf dem Plan. Um 12 Uhr ist der SC Füchtorf zu Gast auf dem Kleeberg. Die weiteren Test steigen gegen SV Harderberg (4. August, 13 Uhr), bei SW Esch (11. August, 12 Uhr) und bei Fortuna Emsdetten (14. August, 19.15 Uhr).