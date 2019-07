Die Sportler des TV Lengerich, TV Hohne und TV Georgsmarienhütte trainieren oftmals gemeinsam auf der Laufbahn und im Schwimmbad. Schon früh wurde die olympische Distanz beim Münsteraner Triathlon ausgewählt. Hierbei schwimmt man 1500m im Hafenbecken, fährt 40 Kilometer Rennrad und absolviert abschließend einen Lauf über 10 km.

Die perfekte Organisation kannten die Sportler aus vergangenen Jahren. Auch die Stimmung am Hafenbecken war legendär. Unterstützt wurden die Athleten von einer zehnköpfigen Fangruppe an der Strecke. Sascha Ludwig kam mit den Bedingungen am besten zurecht. Er verbesserte sich in allen drei Disziplinen und erreichte nach 1:56,17 Stunden als Gesamtsechster das Ziel (1500m Schwimmen 17:38, 40km Rad 57:10 min, 10 km Laufen 39:15 min ). In seiner Altersklasse belegt er den vierten Platz. Sascha Widera präsentierte sich ebenfalls in Topform und kam als Achter in 2:01,25 Stunden ins Ziel. Auch Sascha lief den abschließenden 10-km Lauf unter 40 Minuten (39:50).

Stefan Thal wurde Vierter in der M30 in 2:05,19 Stunden. Besonders stark war seine Schwimmzeit von 20:03 min und seine Laufleistung in 40:35 min. Jens Wiesenmüller, der sich wie Stefanie Streich auf die Ironman-Distanz in Kopenhagen vorbereitet, wurde Zweiter in der Altersklasse M50 in sehr guten 2:07,02 Stunden. Sie belegte Rang sieben der Altersklasse W50 in 2:38,09 Stunden. Udo Kotten erwischte einen Traum-Tag und wurde in 2:07,37 Stunden Zweiter der Altersklasse M45, wobei sowohl seine Radzeit über 40 km in 1:00,11 als auch das Rennen über 10 km in 41:18 min hervorzuheben sind.

Maik Lepper hatte auf der zweiten Laufrunde Schwierigkeiten. Er kam in 2:09,48 Stunden ins Ziel. Reiner Görlich ging nach mehr als zehn Jahren erstmals wieder bei einem Triathlon an den Start. Gut vorbereitet überquerte er nach 2:24,29 Stunden das Ziel. Auch Martin Lammers verbesserte sich in 2:20,30 Stunden, Hans-Peter Igelbrink wurde dank seiner überragenden Laufleistung in 2:13,13 Stunden Dritter seiner Altersklasse M50. Marco Matheke komplettierte das gute Abschneiden der Gruppe in 2:40,49 Stunden. Für Jens Austermann war es der erste Start für den TV Lengerich bei einem Triathlon. Jens startete über die Volksdistanz und belegte in 1:14,28 Stunden Platz 13 der Altersklasse M40.

Ende Juli geht Andreas Brüseke in Hamburg über die Langdistanz an den Start, daher kam für ihn in Münster ein Start nicht in Frage.