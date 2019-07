Mit vier A-Liga-Absteigern in die neue Saison

Dazu gesellen sich die drei Aufsteiger aus der Kreisliga C Eintracht Mettingen 4 (B 1), GW Lengerich und Arminia Ibbenbüren 3 (beide B 2).

Der SC VelpeSüd (bisher B 2) wurde in die B 1 umgruppiert) und trifft da auf Lokalrivale Westfalia Westerkappeln. Dafür rutschte der SV Dickenberg 2, der sich erst im Abstiegs-Relegationsspiel gegen Preußen Lengerich 2 mit einem 4:1-Sieg die B-Liga-Zugehörigkeit rettete, spielt künftig in der B 2.

Zum Auftakt am 11. August gibt es in beiden Gruppen interessante Derbys. In der B 1 empfängt Vorjahresvizemeister Westfalia Westerkappeln die Dritte der Sportfreunde Lotte. Stella Bevergern trifft auf Teuto Riesenbeck 3. Zudem stehen sich schon sofort am ersten Spieltag die Absteiger SV Halverde und Arminia Ibbenbüren 2 gegenüber. Die b 2 beginnt mit dem internen Clubderby zwischen Eintracht Mettingen 2 und 3. Absteiger BSV Brochterbeck erwartet B-Liga-Rückkehrer GW Lengerich. Außerdem trifft Aufsteiger Arminia 3 auf Lokalrivale Türkiyemspor Ibbenbüren.

Wegen des vermehrten Abstiegs von TE-Mannschaften aus der Bezirksliga und des damit verbunden Abstieg von vier Clubs aus der A-Liga, stiegen zum Ende der vergangenen Saison nur die beiden Meister SW Lienen und SV Dickenberg in die höchste Liga auf Kreisebene auf. Die Tabellenzweiten Westfalia Westerkappeln und Teuto Riesenbeck schauten in die Röhre, das Relegationsspiel um den dritten Aufsteiger entfiel.

Entsprechend motiviert dürften gerade diese Mannschaft in die neue Saison gehen, um einen erneuten Anlauf auf die Spitze zu unternehmen. Vor allem die Westerkappelner, die sich nur knapp SW Lienen beugen mussten, wollen es wissen. Aber auch Absteiger SV Halverde und Staffelwechsler VelpeSüd schielen in der B 1 nach oben. In der B 2 will der BSV Brochterbeck ein wichtiges Wörtchen mitreden, wenn es um die Spitzenplätze geht. Aber auch der BSV Leeden/Ledde will in der neuen Saison wieder angreifen. Zum kreis der Titelanwärter gehört zudem die Regionalligareserve der Sportfreunde Lotte. Aufsteiger GW Lengerich, der in der Vergangenheit häufig zwischen B- und C-Liga pendelte, will sich zumindest in der B-Liga etablieren.