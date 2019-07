Schalke-Test Freitagabend in Lotte

Die Schalker mit ihrem neuen Trainer David Wagner befinden sich seit Dienstag im Trainingslager in Herzlake. Wagner, der vor seinem Wechsel nach Huddersfield Town (November 2015) Borussia Dortmund II in der Regionalliga West coachte, soll die Knappen nach der vergangenen Saison (Rang 14) wieder in höhere Gefilde führen. Der Stevens-Nachfolger hat durchaus Respekt vor seiner Aufgabe in Gelsenkirchen, aber keine Angst. „Ich arbeite nach dem Grundsatz, dass ich alles so gut mache, wie ich kann - und so immer behaupten kann, alles versucht zu haben. Ob das am Ende reicht, ist eine andere Frage, aber zumindest sorgt diese Herangehensweise dafür, dass ich nicht Gefahr laufe, unter der Last irgendeines Drucks einzuknicken“, sagt Wagner in einem Interview mit dem Kicker.

Am Mittwoch absolvierten die Königsblauen in Herzlake zwei Mal ein Training. Dabei absolvierte Neuzugang Ozan Babak (Fußverletzung) und Nassim Boujellab (Leistenprobleme) ein Reha-Programm. Am Donnerstag standen ebenfalls zwei Trainingseinheiten auf dem Programm. Das Spiel am Freitag in Lotte rundet das Kurztrainingslager ab.

Als Abgänge mussten die Schalker Breel Embolo (Mönchengladbach), Benjamin Goller ( Werder Bremen ), Ralf Fährmann (Norwich City Ausleihe) und Sascha Riether (Karriere beendet) bisher verzeichnen. Als Neue kommen Ozan Babak (VfB Stuttgart), Benito Raman (Fortuna Düsseldorf), Bernard Tekpetey (SC Paderborn) und Torwart Markus Schubert (Dynamo Dresden). Als Leihspieler vom FC Everton kommt Jonjoe Kenny noch hinzu. Aktuell bemühen sich die Schalker auch um Benjamin Henrichs (AS Monaco). Allerdings sind auch Werder Bremen und Bayern München an dem Ex-Leverkusener dran. Für Schalke wäre Henrichs aber wohl zu teuer. Da käme wohl nur eine Ausleihe in Betracht.

Drei Testspiele haben die Schalke schon absolviert. Bei Regionalligist RW Oberhausen gab es einen 3:1-Sieg, Zuletzt trennten sich die Königsblauen 2:2 von der SG Wattenscheid 09 (Regionalliga West). Dazwischen gab es einen 20:1-Kantersieg gegen eine Bottroper Stadtauswahl. Von Lotte geht es für die Wagner-Truppe am kommenden Dienstag in Enschede mit dem Testspielreigen weiter. Danach steht das schon obligatorische Trainingslage im österreichischen Mittersill (26. Juli bis 3. August) auf dem Terminkalender.