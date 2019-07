Justus Dalhoff , der in der Gewichtsklasse über 78 kg antrat, hat einmal mehr seine Klasse unter Beweis gestellt und souverän Gold geholt. Roman Rotgang (bis 55 kg) ließ seinen Gegnern wie in den Vorjahren nicht den Hauch einer Chance und sicherte sich zum vierten Mal in Folge den Titel. Nils Johannaber (bis 73 kg) war an dem Tag auch nicht zu schlagen. Er besiegte alle seine Gegner und gewann somit ebenfalls den Titel.

Sophie Koers, die verletzungsbedingt eine sechsmonatige Pause einlegen musste und nur eine vierwöchige Vorbereitung durchlief, bewies einmal mehr, dass sie in der Gewichtsklasse bis 52 kg in den Deutschland zu den besten Kämpferinnen gehört. Sie gewann ihre Kämpfe souverän und sicherte sich zum dritten Mal in Folge den Titel.

Pech hatten Ilkan Kaan Alarslan und Noah Buch . Ilkan, der bis 59 kg an den Start ging, schien im Finale der klar bessere Kämpfer zu sein. Doch das Kampfgericht entschied anders. Wegen einer starken Fußprellung aus seinem Halbfinalkampf konnte Noah Buch (bis 63 kg) im Finale leider nicht sein ganzes Können zeigen. Er unterlag knapp dem amtierenden deutschen Meister.

Der gerade erst zehn Jahre alte Claudio Miligescu sicherte sich souverän den Titel. Das war für ihm der zehnte Turniererfolg und der 36. Sieg in Folge. Er trainiert wie die „Großen“ schon bis zu fünf Mal die Woche. „Ich bin gespannt wohin die Reise mit dem Wunderkind noch geht“, sieht sein Trainer Yako Alarslan bei dem Youngster viel Potenzial für die Zukunft.