Über 4000 vornehmlich blau-weiße Anhänger waren gekommen, einen überzeugenden Auftritt ihrer Mannschaft bekamen sie nicht zu sehen. Mit 1:2 (0:1) verlor Schalke 04 am Freitagabend das Testspiel gegen Norwich City und blieb dabei einiges schuldig. Vor allem an der Abstimmung haperte es, einige Male schien es auch schlicht und einfach an der Qualität zu fehlen.

Eines wurde in jedem Fall deutlich: Auf Schalkes neuen Trainer David Wagner wartet noch viel Arbeit. Da war erheblich Sand im Getriebe. Die Engländer um Coach Daniel Farke, die durchaus mit der ersten Elf begannen und bisher auf wenige Neuzugänge bauen können, wirkten eingespielter.

Guido Burgstaller in Aktion. Foto: Manfred Mrugalla

Aber es ist Vorbereitung. Das war von Beginn an zu spüren. Spielerisch versuchten beide Mannschaften einiges. Vor allem Schalke zog ab und an ein gutes Pressing auf, setzte die Engländer früh unter Druck. Doch die Beine wollten nicht wirklich. Norwich City (Marienfeld) und Schalke (Herzlake) befinden sich im Trainingslager und hatten vor dem Testspiel jeweils zwei harte Einheiten absolviert. „Unsere hatten es richtig in sich“, erklärte S04-Angreifer Guido Burgstaller vor dem Anpfiff. So wurden die Aktionen mit zunehmender Dauer immer behäbiger.

Angreifer Teemu Pukki , der mit 29 Treffern erheblichen Anteil am Aufstieg von Norwich City hatte und von 2011 bis 2013 die Schuhe für Schalke geschnürt hat, drückte dem ersten Durchgang seinen Stempel auf. In der 13. Minute markierte der Finne das 1:0, in der 16. und 34. Minute scheiterte er ganz knapp. Und jedes Mal nahm er einen Pass in die Schnittstelle der Viererkette auf. Da haperte es mehrfach an der Abstimmung der beiden S04-Innenverteidiger Matija Nastasic und Kapitän Benjamin Stambouli. Bei seiner Auswechslung nach 75 Minuten erhielt er für seine starke Leistung auch von vielen S04-Anhängern Applaus.

Schalke versuchte direkt nach Wiederanpfiff etwas zu bewegen, und hatte Erfolg. In der 49. Minute sorgte der gerade eingewechselte Rabbi Matondo für den Ausgleich. Zuvor hatte Amine Harit geschickt einen Konter ein geleitet, den Ahmed Kutucu fast verwertet hätte, ehe Matondo abstaubte. Lange währte die Freude nicht, da Moritz Leitner nur zehn Minuten später einen Abwehrfehler zur erneuten Führung der Engländer nutzte. Und Norwich City hätte sogar noch höher gewinnen können, ließ in der Scjlussphase aber einige gute Chancen aus.

Norwich City: Krull - Aarons, Hanley, Godfrey, Lewis - Trybull, Leitner, Roberts, Stiepermann - Cantwell, Pukki

Schalke 04: Schubert - Kenny (46. Plechaty), Nastasic, Stambouli (68. Fontain), Oczipka (68. Carls) - Skrzybski (79. Ceka), Mercan, Mascarell (46. Rudy), Harit (68. Reese) - Raman (46. Matondo), Burgstaller (46. Kutucun).

Tore: 1:0 Pukki (13.), 1:1 Matondo (49.), 2:1 Leitner (59.).