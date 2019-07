Vier TE-Teams beginnen zu Hause

Insgesamt können sich die Freunde des Juniorenfußballs auf zehn TE-Derbys freuen. Vier der acht TE-Teams genießen zum Auftakt Heimvorteil. In der A-Junioren Bezirksliga gastieren die SF Lotte zum Auftakt im Aufsteigerduell bei der JSG Lembeck/Rhade/Deuten. Die Ibbenbürener SV empfängt den VfL Senden. Das Kreisderby zwischen der ISV und SF Lotte steigt erst am vorletzten Hinrunden-Spieltag (8. Dezember).

A-Junioren der SF Lotte (blaues Trikot) gastieren zum Auftakt im Aufsteigerduell bei der JSG Lembeck/Rhade/Deuten. Foto: Walter Wahlbrink

In der B-Junioren Bezirksliga sorgen drei TE-Teams für sechs spannende TE-Derbys. Neuling Arminia Ibbenbüren empfängt schon am 2. Spieltag die Mettinger Eintracht. Das Ibbenbürener Stadtderby zwischen der ISV und Arminia Ibbenbüren steht am 9. Spieltag (1. Dezember) auf den Plan. Eine Woche später hat der VfL Eintracht Mettingen die ISV zu Gast. Aufsteiger Arminia Ibbenbüren hat mit Münster 08 2 zum Auftakt gleich eine harte Nuss zu knacken. Auch Eintracht Mettingen steht gegen die Warendorfer SU vor einem schweren Saisonstart. Auf einen gelungenen Einstand hofft auch die ISV beim VfL Senden.

In der C-Junioren Bezirksliga steht Klassenneuling Preußen Lengerich zum Auftakt gegen GW Nottuln vor einem Heimdebüt. Auch die Ibbenbürener SV startet mit einem Heimspiel gegen Eintracht Coesfeld. Die heimischen Teams treffen am 7. Spieltag (2. November) im Stadion an der Münsterstraße im Kreisderby aufeinander. In der D-Junioren Bezirksliga steht Aufsteiger SC Preußen Lengerich bei Münster 08 vor einem Hammer-Auftakt.

Die Hinrunde der A-, B- und C-Junioren endet am 14./15. Dezember, die D-Junioren gehen schon am 9. Dezember in die Winterpause. Der Startschuss in die Rückrunde fällt in allen vier Altersklassen am 8./9. Februar 2020, der letzte Spieltag soll am 23./24. Mai 2020 über die Bühne gehen.